Изрязвайте поне 2,5 см около и под мухала, появил се в храната
Защо мухълът е опасен?
Това са микроскопични гъбички, които растат върху храната. Дори малко петънце може да показва, че промените вече са засегнали по-дълбоките слоеве. Тези области натрупват токсични вещества, наречени микротоксини. Те могат да причинят алергични реакции, дихателни проблеми и да увредят вътрешните органи. Най-известните от тях, афлатоксините, са свързани с увреждане на черния дроб и повишен риск от рак.
Студът забавя растежа на микробите, но не го спира напълно. Много видове плесени могат да растат при ниски температури. Тези гъбички също така понасят добре сол и захар. Следователно, те могат да се появят в конфитюри и желета, както и върху сушени и осолени меса като шунка, бекон и салам.
Кога може да се премахне мухълът?
Плътните и сухи храни, в които бавно се развива мухъл, могат да бъдат запазени. Те включват твърди и полутвърди сирена, като чедър, пармезан и швейцарско сирене. Те включват плодове и зеленчуци с ниско съдържание на влага, като зеле, моркови и чушки.
Лекарите от клиниката Майо препоръчват да се отреже засегнатата от плесента зона, оставяйки поне 2,5 см около и под петното. Важно е да не докосвате плесента с нож, за да избегнете пренасянето на спори върху чиста част от храната.
Кога е по-добре да изхвърлите храната веднага?
Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) предупреждава: мухълът не трябва да се отстранява от храни с висока влажност и пореста структура. В такива случаи гъбичките бързо се разпространяват вътрешно, дори ако на повърхността се вижда само малко петънце.
Те включват хляб и печени изделия, меки сирена, извара, крема сирене, рикота, кисело мляко и заквасена сметана, зърнени храни и тестени изделия, готови ястия и остатъци от храна. Сладко, сосове, ядки и бобови растения са опасни, защото микотоксините в тях се разпространяват в целия продукт.
Меките плодове и зеленчуци като домати, краставици, праскови и горски плодове също е най-добре да се изхвърлят. Мухълът може лесно да проникне през кожата и да остане неоткриваем.
При месото и птиците основната опасност не е мухълът, а бактериите. Проблемът е, че бактериите не винаги променят вкуса, цвета или миризмата на месото. Докато то се разлага, се образуват токсични вещества , които могат да причинят гадене, повръщане, коремни болки, главоболие и внезапно влошаване на здравето. В тежки случаи се засягат червата, бъбреците и нервната система.
Дори термичната обработка не прави такъв продукт безопасен. Много бактериални токсини се запазват при нагряване. Поради това здравните власти препоръчват да не се опитвате да отрязвате повредените участъци: всички признаци на разваляне трябва да се изхвърлят.
Как да предпазим храната от мухъл
Покривайте приготвените ястия, за да намалите излагането им на спори, пренасяни във въздуха. Съхранявайте мокрите храни – нарязани плодове, зеленчуци и салати – под пластмасово фолио или в затворени контейнери.
Отворените буркани с бързоразвалящи се храни се прехвърлят в чист контейнер и веднага се съхраняват в хладилник. Такива храни не трябва да се съхраняват на стайна температура повече от два часа. Остатъците трябва да се използват в рамките на три до четири дни./Zdrave.to
