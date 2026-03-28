Изповедта на една икона: Деспина Ванди за "цената" на славата и новата любов в живота си
След повече от 30 години на сцената, Деспина Ванди признава, че тръпката от срещата с публиката остава все така силна. Тя определя музиката като своя лична необходимост и признава, че никога не е мечтала да се превърне в международна звезда от такъв мащаб.
"Цената е липсата на спокойствие и неистините, които се говорят за теб, но това бледнее пред радостта да пееш“, споделя звездата.
Ванди разкри, че любовта е нейната основна движеща сила и именно стремежът да бъде добре със себе си я е отвел към новата глава в живота ѝ. Певицата определя децата си като своето най-голямо чудо и признава, че е била изключително грижовна и дори е оставила кариерата на заден план, докато те са расли.
Деспина сподели, че има специално отношение към българските фенове, като подчерта, че между нея и нашата публика езикова бариера не съществува. Тя сподели, че е готова за бъдещи професионални колаборации с български артисти, стига да се появи подходящата песен.
"Идвам с огромно удоволствие за едно прекрасно шоу с танцьори, костюми и всички хитове, които обичате. Този път ще бъде наистина впечатляващо“, обещава тя за предстоящата си изява в зала "Арена 8888“.
Концертът на 23 април в София се очертава като едно от най-значимите музикални събития на годината, обединяващо модерното звучене на лайко музиката с неподражаемата харизма на гръцката модна икона.
Още по темата
Още от категорията
Подкастърът Тома Райков: Имаме нужда от естествени и спокойни разговори, които са извън обичайната рамка
27.03
Нова звездна раздяла
24.03
Дънди: Бях по-щастлив, когато бях дебел
12:11 / 27.03.2026
Магърдич Халваджиян: Надявам се скоро да съобщя няколко добри нов...
07:37 / 27.03.2026
Експерти: Не зареждайте на бензиностанцията, ако видите това
22:42 / 26.03.2026
Пролетните салати и страха от пестициди – има начин да сме сигурн...
15:16 / 26.03.2026
