Изненадващата причина, поради която алергиите към фъстъци намаляват

Броят на случаите на деца с хранителни алергии е намалял рязко, а смъртоносните алергии към фъстъци намаляват значително, пише People.



През 2008 г. Американската академия по педиатрия препоръча родителите да изчакат с въвеждането на алергени като фъстъци на децата, докато те навършат 3 или повече години. Но по-късни изследвания показаха, че въвеждането на ядки на деца - особено на тези, които са изложени на риск от тежка алергия към ядки - всъщност може да им помогне да избегнат развитието на алергията. Така че през 2017 г. Националният институт по алергии и инфекциозни болести официално препоръча на родителите да запознават деца под 3-годишна възраст с алергени като ядки.



Ново проучване показва, че препоръката работи.



"Наблюдавахме значителен спад в кумулативната честота на алергии към фъстъци“, установи изследване, публикувано в списание Pediatrics . Според новото изследване, което анализира данни от 125 000 деца, е имало 36% спад във всички хранителни алергии между 2012 и 2020 г. Честотата на алергиите към фъстъци е намаляла с 43%, което означава, че яйцата вече са заменили фъстъците като най-често срещания детски алерген.



"Говорим за превенцията на потенциално смъртоносна, животопроменяща диагноза“, каза пред The ​​New York Times д-р Едит Брачо-Санчес, педиатър в Медицинския център Ървинг на Колумбийския университет в Ню Йорк . "Това са реални данни за това как една препоръка за обществено здраве може да промени здравето на децата.“



Алергиите към фъстъци не са просто неудобни, те могат да бъдат фатални. Излагането на ядките може да предизвика тежка алергична реакция, известна като анафилактичен шок , който може да причини сериозни, животозастрашаващи симптоми като затруднено дишане, според клиниката Майо . На пациентите обикновено се прилага епинефрин , лечение с адреналин.



Ако реакцията не се лекува незабавно, човек в анафилактичен шок може да умре.



Според препоръката от 2018 г., фъстъченото масло може безопасно да се дава на бебета, започвайки от 4-месечна възраст; Детската болница в Тексас препоръчва смесването на 1 или 2 чаени лъжички гладко фъстъчено масло с 2 или 3 чаени лъжички вода, адаптирано мляко или кърма, за да се разреди, и след това да се предложи на бебето малко количество от разреденото фъстъчено масло ("върхът на чаена лъжичка, според болницата“) за начало.



Консултирайте се с вашия педиатър как безопасно да запознаете бебетата - и бебетата с риск от тежка алергия - с ядки и други алергени.