Изненадващ наследник на титлата на принц Андрю
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:27Коментари (0)15
След шокиращото решение на принц Андрю да се откаже от своите кралски титли, бъдещето на неговото херцогство остава неясно. 

В изявление от петък, 17 октомври, принц Андрю, разкри, че повече няма да използва своята кралска титла или почести, тъй като "продължаващите обвинения срещу мен отвличат вниманието от работата на крал Чарлз и кралското семейство“.

Въпреки че остава принц и запазва мястото си в линията на наследяване на трона, това означава, че Андрю вече няма да бъде известен като херцог на Йорк — титла, която му беше дадена от покойната му майка, кралица Елизабет II, в деня на сватбата му със Сара Фъргюсън през 1986 г.

Херцогството на Йорк традиционно се дава на втория син на монарха — обичай, който започва с крал Едуард IV през 1474 г. Бащата на кралица Елизабет, крал Джордж VI, също е бил известен като херцог на Йорк преди неочаквания абдикация на своя по-голям брат, крал Едуард VIII, през 1936 г.

И тъй като титлата "херцог“ се наследява по мъжка линия, тя не може да бъде предадена на неговите дъщери - принцеса Беатрис и принцеса Йожени. Без законен мъжки наследник, херцогството на Андрю ще се върне към короната след смъртта му и ще може да бъде предоставено на някой друг.

И предвид, че принц Уилям е бъдещият крал, неговият втори син - принц Луи може да стане следващият херцог на Йорк.

Седемгодишният Луи, както и по-големите му брат и сестра - принц Джордж (12) и принцеса Шарлот (10), вероятно ще получат титли, когато баща им стане крал и когато навършат подходяща възраст. Но решението какви точно ще са титлите и ролите им в обществото зависи изцяло от Уилям и семейството му.

Въпреки че кралските титли и отговорности са все още далеч за Луи, младият принц наскоро получи първото си предложение за обществен ангажимент.

След като майка му разкри, че Луи с удоволствие събира кестени като любимо есенно занимание, Световното първенство по диви кестени предложи на принца да стане негов почетен патрон.

Това е ежегодно събитие, което се провежда във втория неделен ден на октомври в Саутуик, Нортхемптъншър. По време на него участниците се състезават в традиционната игра с кестени, а събраните средства се даряват за благотворителност.

Все пак Уилям и Кейт са отказали предложението. 

"Много ценим поканата, но в момента принц Луи е съсредоточен върху уроците си“, заявил говорител на двореца, според The Telegraph.

