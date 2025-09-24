Изкуството оживява в Симитли

© Читалище "Св. Климент Охридски" отново отваря вратите към света на изкуствата и през новата учебна година. Станете част от едно голямо творческо семейство – запишете се в школа по изкуствата и открийте своите таланти



С настъпването на есента, когато всичко около нас се обагря в топли цветове, Читалище "Св. Климент Охридски" - град Симитли отново приканва деца и младежи да се потопят в магията на изкуството. За поредна година, културната институция в града организира своята школа по изкуствата, предоставяйки възможност на млади таланти да се развиват, изразяват и вдъхновяват.



Откриването на новата творческа учебна година ще се състои на 1 октомври 2025 година от 17:00 часа в сградата на читалището, където ученици, родители и преподаватели ще се съберат, за да отпразнуват началото на едно ново артистично пътешествие.



В програмата на школата са включени разнообразни класове, ръководени от утвърдени професионалисти:



Актьорско майсторство – с преподавател Елисавета Георгиева, който ще помогне на децата да изградят увереност и сценично поведение.



Класически балет и мажоретки – под вещото ръководство на Калина Марянска, за тези, които мечтаят да танцуват с грация и стил.



Български народни танци – с хореограф Любомир Марянски, който ще въведе учениците в богатството на българския фолклор.



Пиано и акордеон – с преподаватели Елица Боянска и Денис Тодоров – за бъдещи виртуози и любители на класическата музика.



Ударни инструменти – с Ивайло Романов – Пелето – за онези, които обичат ритъма и динамиката.



Рисуване и "Бъди креативен" – водени от Борислава Андреева и Катрин Велева-Кьосева – развиват въображението и естетическия усет.



Народно пеене – с Елица Боянска – за запазване и предаване на традициите чрез музика.



Йога за деца и подрастващи – с Антония Христова – за баланс между тяло и дух.



Тамбура – с Кирил Гегов – за желаещите да се докоснат до българската народна музика.



С включването си в някой от класовете, участниците получават не просто обучение – те стават част от динамична общност, където ще имат възможност да се изявяват на сцена, да участват в национални и международни конкурси и фестивали, както и да създават незабравими спомени и приятелства.



"Нашата цел е не само да обучаваме, но и да вдъхновяваме. Изкуството е път към по-добро себеизразяване, увереност и културна осъзнатост“, споделят организаторите.



Всички желаещи могат да се запишат на място в читалището или да получат повече информация чрез неговите официални канали.