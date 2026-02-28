ЗАРЕЖДАНЕ...
Избираме песента на Дара за "Евровизия"
©
Ще имаме наистина страхотен хит, който ще ни представи на Евровизия, очаква Боряна Граматикова
Зрители и жури ще изберат песента, с която DARA ще представи България на "Евровизия" през месец май. DARA ще изпълни три песни, написани специално за участието ѝ във Виена, като на този етап остават в тайна много неизвестни - на какъв език са песните, в какъв стил са те и какво ще е сценичното им представяне.
Песента победител ще бъде определена чрез комбиниран вот – с тежест по равно между гласовете на професионално жури и на зрителите.
Журито тази вечер е обединено - от предишните етапи на Националната селекция, съобщиха от БНТ.
Още по темата
/
DARA: Хейтърските коментари не бяха причината за съмненията ми дали да участвам на "Евровизия 2026"
03.02
Още от категорията
/
Д2 се завръщат ударно
12.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Деси Слава: Ще ви разкрия голяма новина
19:18 / 27.02.2026
Този нисковъглехидратен зеленчук става за супа, гарнитура, дори т...
22:05 / 26.02.2026
Мария Цънцарова се завръща
15:46 / 26.02.2026
Бил Гейтс се извини за връзките си с Епстийн и призна, че е имал ...
17:08 / 25.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.