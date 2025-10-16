ЗАРЕЖДАНЕ...
|Иво Сиромахов заминава
Новината бе потвърдена от самия Сиромахов, който обяви, че е приел поканата да оглави новата специалност "Драматургия" в колежа. "Казах на 100% "ДА" и идният вторник, 21 октомври, пристигам в Бургас, за да се запозная с първи и втори курс. Не е нужно някой да ме убеждава колко привлекателен стана градът за хората на изкуството", сподели той.
Решението му идва след раздялата с "Шоуто на Слави", където Иво Сиромахов работи като сценарист повече от 25 години. В свое интервю писателят обясни, че напуска не само телевизионния проект, но и столицата, защото "честна медийна среда в България няма от 2009 г., когато народният любимец Борисов яхна журналистическата общност и я превърна в послушно добиче".
В Бургас Сиромахов ще се присъедини към впечатляващия преподавателски екип на колежа, в който вече влизат Димитър Маринов, Башар Рахал, Ники Илиев и Георг Киряков. Градът, който се стреми да стане Европейска столица на културата през 2032 г., активно инвестира в развитието на театралното и филмовото образование — освен Театралния колеж, от тази година там функционира и филиал на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов".
Сиромахов призна, че решението му има и емоционален мотив: "Всъщност аз се завръщам към корените си — баща ми, Божан Сиромахов, е роден в Камено. Фамилията ни е имала мелница там. Гордея се с рода си и чакам с нетърпение да се върна в родния край."
Извън телевизията, Иво Сиромахов остава активен в театралното изкуство чрез своята продуцентска компания "БГ Комедия", която създава представления с едни от най-популярните български актьори и поставя акцент върху съвременната драматургия, хумора и човешките емоции.
С това решение Иво Сиромахов не просто сменя града, а очевидно започва ново творческо начало — близо до морето, до корените си и, както сам казва, "далеч от шума, но по-близо до истината", пише "България Днес".
