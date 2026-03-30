Възмущението в социалните мрежи е породено от контраста между исканата държавна помощ и демонстрацията на изключително висок стандарт на живот от страна на 37-годишния артист.
Въпреки че Аръков публично заяви, че все още не е усвоил средствата и инвестира собствени пари в проектите си, вниманието на публиката се насочи към неговия гардероб. Повод за новата вълна от критики стана снимка, публикувана от неговата колежка Габо, която придружава актьора на музикалното му турне в Европа.
На кадрите актьорът от "Съни бийч“ позира с облекла, чиито цени шокираха потребителите:
Сако "Балмейн“ (Balmain): Оценено на приблизително 2750 долара.
Колан "Гучи“ (Gucci): Аксесоар на стойност около 430 евро.
Риза "Гучи“: Модел, който се търгува за 980 евро.
Спортен екип "Селин“ (Celine): Комбинация от горнище и долнище, всяко от които струва над 1000 долара.
Макар част от тези придобивки да са показвани в социалните мрежи през последните две-три години, те продължават да бъдат сочени като доказателство за финансовите възможности на актьора, който в момента разчита на субсидии по Плана за възстановяване.
Философията на семейството за парите Масло в огъня на дискусията наля и половинката на актьора – Габриела. Майката на сина му сподели със своите последователи в Инстаграм любопитна теория за финансовото благополучие. Според нея съществува "универсален закон“, според който парите се привличат само когато се харчат смело, тъй като пускането им в обращение гарантира тяхното завръщане.
Към момента казусът с финансирането на филмови и музикални проекти на Иво Аръков остава една от най-коментираните теми в културния сектор. Докато актьорът залага на екстравагантни визии и аксесоари на марки като "Версаче“, общественият натиск за прозрачност при разпределението на държавните средства от НФК продължава да расте, пише HotArena.
