|Иво Аръков и Габи: Любов като приказка
"Народният театър се появи като един огромен учител в моето актьорско бъдеще и съм му безкрайно благодарен. Стресът, който имах от Академията, се излекува тук", разказа Иво пред NOVA.
Той и Габи споделиха повече за първата им среща, а двата казаха, че любовта им е "просто приказка".
"Той ме намери. Седнахме да пием кафе и ми каза: Ела с мен в София".
Аз се прибрах вкъщи и веднага казах на нашите. Така се запознахме и оттогава не сме се разделяли. В момента, в който го видях, си казах: "Това е моят мъж", разкри Габи.
Иво пък разказа смешната история, че първо мислел, че тя французойка, затова започнал да ѝ пише на английски език.
Двамата за първи път говориха открито за техния син Тео. Габи разказа, че с появата му Иво се променил коренно и започнал да се открива повече пред нея.
"Колкото и да не ми се иска синът ми да тръгне по моя път, няма как това да не се случи. Има много артистичност в него", каза актьорът.
Той разказа повече и за миналото му, свързано с предателства, загуби, побои, болести и забранени вещества.
"Миналото ми за мен е сякаш чужд живот. Следя го като история на филм. 2020 е моята година на прераждане. Старият Иво е имал уроци, които е искал да научи", подчерта Аръков.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
