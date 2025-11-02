Новини
Ивет Алевтинко е новата "Мисис България World 2025"
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:12
На 31 октомври в хотел "Монтесито“ бе избрана новата "Мисис България World 2025“ – Ивет Алевтинко. 26-годишната софиянка впечатли журито и публиката с присъствие, интелект и увереност, приемайки короната от миналогодишната победителка Боряна Миткова.

Ивет е майка на две деца и съчетава кариера с личен живот. Завършила е "Възобновяеми енергийни източници“ и днес работи в дигиталния маркетинг, като комбинира креативност и внимание към детайла.

Преди това е била професионална волейболистка в България и Италия, опит, който ѝ е помогнал да развие дисциплина и устойчивост.

Освен с професионалните си постижения, Ивет се ангажира с каузи за защита на животните и инициативи в памет на деца, загинали при пътни инциденти. Тя подкрепя кампанията "Нито едно дете повече“, като смята, че малките действия могат да доведат до промяна.

С новата си титла Ивет ще представи България на световния конкурс Mrs. World 2025, демонстрирайки комбинацията от професионализъм и социална ангажираност.






