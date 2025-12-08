Чувствителен, способен да се просълзи пред "непоносимото величие“ – тази черта Ирина Тенчева прибави към иначе добре познатия образ на мъжа си – продуцентът и водещ Иван Христов, навръх 46-тия му рожден ден. Двамата са заедно повече от десетилетие и преминаха през доста перипетии, докато стигнат до хармонията, спокойствието и тихия домашен уют, които споделят днес. Иван и Ирина преодоляха по един развод. Продуцентът се справи със зависимостта си към алкохола, заради красивата блондинка. Най-тежката му борба обаче май е била тази за дъщеря му от бившата водеща Вихра Петрова.Ирина разкри чувствителността на мъжа си през история от кратката им ваканция в Амстердам дни преди рождения му ден. Посетили музея на Ван Гог, който обикаляли няколко часа. Накрая се разделили, за да може всеки да разгледа това, което му е важно, без да бърза. Когато Ирина била готова със своята обиколка, се обадила на Иван. Той бил в кафенето."Седя от половин час и дишам дълбоко, и се опитвам да не се разплача от цялата тази красота и преходност. Непоносимо величие“, казал й Иван. Освен всичко друго, той е и чувствителен. "Една от най-големите привилегии за мен е да мога да споделям (понякога и без думи) усещането си за на моменти непоносимата красота с теб“, написа Ирина в социалната мрежа към снимка на любимия си мъж тъкмо от този момент в кафенето в музея на Ван Гог в Амстердам. Бившата тв водеща каза още, че обича Иван по ред причини."Но освен всички тях, обичам го, заради увереността ми, че съществуването му прави света малко по-добро място", изтъкна Ирина.Навремето блондинката не осъзнала веднага, че такава силна любов ще я свързва с продуцента. Той пък бил сигурен, че тъкмо Ирина е жената за него още в първия момент, в който я видял. А това се случило не, когато започнали да работят заедно – тя като водеща на предаване от уикенд блока, който Иван Христов продуцираше със съдружника си Андрей Арнаудов преди години за Нова тв, а после за ТВ7. Иван я видял за първи път, когато Ирина гостувала в емблематичното предаване "Сблъсък“. Тенчева излязла на ринга, на който се разиграваха споровете в предаването, и водещия вече знаел, че това е бъдещата му жена. По това време той все още беше във връзка с бившата вече водеща Вихра Петрова, с която имат дъщеря Ава.Макар че бил сигурен, че Ирина е неговата жена, Иван не посмял да й го признае още тогава при запознанството им в "Сблъсък". Направил го 10 години по-късно. През цялото това време той чакал да дойде подходящия момент, в който ще има готовност и достатъчно увереност. Това се случило, когато Ирина вече водела "Най-добрата майка“ в неделния блок "Станция Нова“, който Иван и Андрей продуцираха за Нова тв.По-паметливите зрители помнят, че Вихра, бившата жена на Иван, водеше друга рубрика в неделния блок – "Отчаяни съпруги“, с Даниела, която пък беше женена около година за Андрей Арнаудов. А Иван вдигна сватба с Вихра през лятото на 2010 г. През летните месеци на следващата година вече се говореше за тайната връзка на Иван и Ирина, която има син и дъщеря от предишния си брак.Години по-късно, когато цялата драма беше отминала, Иван призна и кога точно е разкрил чувствата си пред блондинката. Направил го на 30 ноември, когато празнува рожден ден, а съдружникът му Андрей – имен ден.Тогава продуцентите организирали фирмено тържество. В един момент, Иван, който бил пийнал буквално две-три глътки червено вино при наздравиците, отишъл при Ирина и я втрещил с реч."Виж сега, това, което ще ти кажа, ще ти се стори много странно и самонадеяно. Или още сега си тръгваме след това събитие и обявяваме пред всички, че сме мъж и жена, или малко ще се гоним, ще се преследваме и това ще се случи след 6 до 10 месеца“, сподели Иван наскоро пред Мон Дьо. Продуцентът не уточни само дали е направил признанието в годината, в която се е оженил за Вихра. Тъкмо към този извод навежда последователността на събитията."Какви глупости говориш?“, възкликнала Ирина, след речта му. Иван не се стреснал: "Значи избираш втория вариант?!“. За него било ясно, че ще се съберат и ще споделят живота си. За нея обаче не било. Тя го разбрала няколко месеца по-късно. И са заедно вече повече от десетилетие. Двамата са казвали, че не са половинки, които си съвпадат, а цели, завършени хора. "Тя е моят цял портокал, и аз съм нейният“, смее се Иван.Когато навремето се разбра за връзката им, впечатлението беше, че разводите им и медийният интерес ще са най-големите предизвикателства за любовта им. А всъщност май са били само някои от трудностите. Ирина приела Иван такъв, какъвто е, в доста мрачен за него период, в който ежедневно прекалявал с алкохола. За това е признавал и самият той. И още, че блондинката не просто го спасила. Тя му дала смисъл и причина сам да се спаси от зависимостта."Нямаше да съм жив, ако не беше Ирина“, казвал е Иван. Той е почти сигурен, че без нея нямало да победи в борбата със зависимостта си. Ирина пък е изтъквала, че Иван сам избрал да се промени. Тя просто е била катализаторът. Показала му, че животът в трезвост може да бъде красив. И Иван започнал да се стреми към тази друга реалност, докато не я постигнал. "Моментът на осъзнаване дойде, когато видях очите на Ирина. Прочетох едно разочарование в тях“, споделял е Иван. Това, което го карало да пие, е невъзможността да намери смисъл, който да го зареди с достатъчно енергия, че да се справя с проблемите.Зависимостта към алкохола има дълга история за Иван, която започва с баща му. Продуцентът никога не го е обвинявал за периода, в който неговият живот беше подчинен на градусовите напитки. Иван обаче е споделял, че фамилната обремененост е била част от причините. По-скоро му е мъчно, че баща му, който почина преди години, не е осъзнал това и го е прехвърлил към него. Преборвайки своята зависимост, водещият на "Фермата" е изразявал надеждата, че няма да допусне същия пропуск с тези, след него."Татко ми беше изключително интелигентен, граничещ с гениалност човек и беше доста добър лекар-психиатър. Имам чувството, че той не беше щастлив и не беше удовлетворен от живота си. Това и фамилната му обремененост го направи да е труден баща. Пиеше, правехме драми вкъщи, имахме крясъци... Особено тежки кризи сме имали“, споделял е Иван. Все пак той е изтъквал, че е растял със "свестни родители", които са го научили да признава авторитетите.Когато пораснал, Иван прекъснал връзка с баща си. Не се виждали цели 6 години, когато една вечер продуцентът, който тогава бил на 25-26 г., му се обадил. Шван Христов казал на татко си, че съжалява за пропиляното време. Днес той е благодарен, че след този телефонен разговор с баща му имали"10-15 смислени години, преди да отлети“. Разговаряли като двама приятели, "без етикети", както казва жената на Иван, необременени от ролите баща и син или от миналото си. Играели табла и обсъждали футболни мачове.Тежка е била битката на Иван за любовта му с Ирина, а после и тази с алкохола. Най-трудната и раняваща го обаче е битката, която продуцентът-водещ водил за дъщеря си. Няколко години срещал съпротива от бившата си съпруга Вихра Петрова в опитите си да поддържа силна връзка с дъщеря си."Тя опитваше да отчужди дъщеря ми. Имах трудни години, в които всеки ден трябваше да се боря за по 5 минути с детето ми“, споделял е Иван. Това време на борба той отчита като загуба на ценни моменти с дъщеря си Ава, която днес е на 20 години.В резултат Иван няма отношения с Вихра. И май няма да може да й прости не, заради себе си, а заради дъщеря им. Продуцентът е изразявал мнението, че когато в опита си да нараниш другия, отчуждаваш детето, нараняваш не само бившия си партньор, а и самото дете. Това Иван смята за недопустимо. За щастие, този период е отминал. Ава е близка и с майка си, и с баща си. Иван обаче е убеден, че това нямало да е така, ако не се бил борил всеки ден с години.