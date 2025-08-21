Новини
Иван Звездев оценява най-добрите кулинари в Брежани
Автор: Георги Кирилов 14:03Коментари (0)43
©
На 7 септември, сдружение "Хора и традиции" организира първия по рода си Дегустационен празник на традиционни и нови ястия с кестени в село Брежани.

В Дегустационния празник Иван Звездев ще представи гурме ястия, но и ще оцени най-добрите постижения в съвременната кухня от региона. Ще бъдат отличени най-добрите шедьоври на съвременната кухня от региона, ще бъдат връчени първа, втора и трета награда за майсторство, плакети и грамоти.

За първи път, на празника ще бъде представена книгата-рецептурник "На кестена с любов" с над 80 рецепти с традиционни и нови ястия, която сдружението ще подари на всички участници.

Възрастови ограничения за участие няма, условието е да се представи уникално традиционно ястие от региона и ястие с кестени.

Сдружението кани организации, институции, социални домове, хора в неравностойно положение, майстори от община Симитли и региона.

На 7 септември, събота, от 11 часа, село Брежани очаква майстори на съвременната и традиционна българска кухня в своеобразен конкурс и първия ДЕГУСТАЦИОНЕН ПРАЗНИК НА ТРАДИЦИОННИ ЯСТИЯ И ЯСТИЯ С КЕСТЕНИ!

Проектът "Дегустационен празник на традиционните и нови ястия с брежански кестени" с бенефициент Сдружение "Хора и традиции" в село Брежани, община Симитли е в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ с номер BG06RDNP001-19.708-0001-С01 от 14.04.2025 г., подписан между сдружението, МИГ "Струма – Симитли, Кресна и Струмяни" и Държавен фонд "Земеделие". Проектът е със срок на изпълнение от 14.04.2025 г. до 15.09.2025 г.

Основната цел на проекта е създаване на нови практики за приложения на брежанските кестени като изключително търсен търговски продукт и неизползваните му възможности до днес.

Проектът е финансиран по Оперативна програма "Програма за развитие на селските райони" 2014 – 2020 г., по Приоритетни оси "Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)" по Процедура МИГ СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 20 "СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ, СВЪРЗАН С МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ", с код на процедура: BG06RDNP001-19.708. Общата стойност на проектът е 10 000.00 лв, от които 9 000.00 лв европейско и 1 000.00 лв национално съфинансиране.






