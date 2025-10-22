ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Иван Пасков, треньор на кучета: Исках да кажа още нещо на света и да увековеча една идея
"Погрешно е да влагаме човешки черти на кучето – да го набеждаваме, че ни прави на пук, отмъщава ни или др. Тези неща го обременяват, а то е създадено от природата по съвършено прост начин. Човешкият мозък обаче винаги го усложнява до безобразие и по този начин прекъсваме комуникацията си с животното“, каза той.
Пасков цитира Иван Балабанов, който е измислил методиката на безконфликтното учене. Според нея човек не трябва да влиза в конфликт не със самото животно, а с инстинктите му.
"Започваш да го разбираш, когато работиш с вродените му инстинкти“, уточни инструкторът.
Иван Пасков каза още, че домашните любимци копират поведението на стопаните си, както правят и децата. Самият той се занимава с обучение на кучета от 16 години и твърди, че това го е променило като човек.
"Ако можеха хората да обичат кучетата, колкото те обичат тях, светът щеше да е прекрасно място“, категоричен в Пасков.
Актьорът и треньор на кучета възпя безусловната любов на четириногите с песен – носеща името на каналът му в YouTube – "Имам куче“.
"Исках да кажа още нещо на света и да увековеча една идея“, каза Пасков.
Цялото интервю може да чуете в звуковия файл.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: