Ивайла Бакалова уцели в десетката с мъжа си
Без излишно внимание към себе си, Вeсо Брадата търпеливо чакаше реда си пред лекарския кабинет, носейки всички необходими документи и изследвания. По нищо не личеше да бърза или да се изнервя - напротив, през цялото време той говореше тихо и успокояващо на детето, опитвайки се да го разсее и развесели. Милионерът беше без известната си жена, която или има по-важен ангажимент, или не иска да ходи по болници, защото е по-разпознаваема. С Веселин и 3-годишната Вяра имаше и около 30-годишна жена, най-вероятно бавачката на детето. Тримата си говореха тихо и търпеливо чакаха ред. Денков не изпускаше малката от поглед, а тя видимо е доста привързана към него, защото го следваше дори и в тоалетната на лечебното заведение.
Присъстващите в ДКЦ-то не разпознаха лихваря, но останаха приятно изненадани от поведението му. "Рядко виждаш толкова отдаден баща, който сам да води детето си по лекари и да се грижи за всичко до най-малкия детайл“, коментира възрастна жена, която също чакаше за преглед.
Вяра е одрала кожата на баща си Веселин – светла, руса, синеока и не е взела нищо от Мис България 2001 Ивайла Бакалова. Варненката роди втората си дъщеричка през декември 2022 г. Миската криеше бременността си до последно. С таткото бизнесмена Веселин Денков, известен с прякора си Весо Брадата, решиха тя да вземе първата буква от името му и да се казва Вяра. Това е първа рожба за Веселин, който Ивайла успя да омая малко след раздялата с бившата му жена и доведената му дъщеря. Голямата щерка на Мис България 2001 Рая Гайтанска е плод на връзката й с Румен Гайтански - Вълка и е студентка в чужбина.
Драго Чая: Честно казано, не знаех какво да очаквам от тази среща, тъй като не си бяхме говорили и не се бяхме виждали
19:31
Нов звезден развод
16:28
Йорданка Христова с разказ за домашното насилие, което е преживяла и какво я е принудило да се раздели с бащата на децата си
24.01
Модният журналист Мариана Аршева за срещата си с Валентино: Посрещна ме сме все едно сме приятели
22.01
