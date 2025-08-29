Италиански сос може да преобрази всяко месно и зеленчуково ястие

© Макар сосовете да не са чак толкова популярни в нашенската кухня, те имат свойството напълно да трансформират някои ястия. Разбира се, не всички сосове са създадени еднакви и докато на едни разчитаме за да подобрят вкуса на дадено ястие, други са толкова забележителни сами по себе си, че се оказваме в постоянно търсене на рецепти, в които да ги внедрим.



Един от тези забележителни сосове, които успяват да трансформират не само едно или две ястия, е италианският сос тоната. Най-популярен е в ястието витело тонато, което представлява тънко нарязано печено телешко месо с каперси и полято със соса.



Традиционно сос тоната се приготвя с яйчен жълтък и олио, подобно на айоли, но съвременната рецепта ги заменя с готова майонеза, за да я опрости и удължи трайността на соса. Останалите основни съставки на соса са консервирана риба тон, лимонов сок и аншоа.



Дори и на пръв поглед тази комбинация от съставки да не ни се струва най-привлекателната, резултатът действително е впечатляващ - сос с интензивен умами вкус и кремообразна текстура. Ако харесваме салата с риба тон, то най-вероятно ще оценим и соса тоната. Освен това, за разлика от салатата с риба тон, вкусът на риба в соса е по-балансиран и цялостно не се усеща тежък.



Освен с печеното телешко, с което се поднася в ястието витело тонато, сос тоната се съчетава идеално и със зеленчуци. С него можем да си приготвим бърза и лесна салата, за която нарязваме краставица, настъргваме пармезан, капваме малко лимонов сок и завършваме с щедро количество прясно смлян черен пипер.



Как да приготвим сос тоната



В дълбока купа или буркан сипваме съдържанието на консерва риба тон (90-140 грама) и добавяме 2 с. л. екстра върджин маслиново масло.



Следва да прибавим 3 с. л. майонеза, 1 с. л. лимонов сок, 1 ч. л. каперси, 1 скилидка чесън и 2 филета от аншоа. Накрая пасираме съставките, докато сосът стане идеално гладък.



Подхожда идеално и на зеленчукови ястия, включително свежи салати като дресинг, както и на салата с паста. Чудесна гарнитура е и за печени зеленчуци, също стек тартар и карпачо. За най-лесно пък можем да го намажем върху пресен хляб заедно със свеж домат отгоре или просто да го използваме като дип за чипс, пише The Kitchn, цитиран от lifestyle.bg.