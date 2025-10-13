Историята на френския манастир, превърнат в луксозен 5-звезден хотел

© В старата Ница, с нейните тесни улички, където нюанси на охра "рисуват“ хоризонта, скрита в градина, окъпана в светлина и спокойствие, се извисява историческа сграда, която излъчва спокойствие, елегантност и дискретен лукс: хотел "Дю Куван“.



Преминавайки каменния вход, посетителят следва провансалската каменна пътека и "пътува“ към миналото. Той е обгърнат от аурата на място, изпълнено със спомени, и върви по стъпките на онези, които са минали през същото място преди няколко века. Сухият камък мълчаливо пази в себе си отпечатъка на времето. Няколко крачки по-късно, простотата на пространството се преобразява благодарение на хармонията на цветовете и ароматите, като глициниите и липите щедро предлагат сянка, портокаловите дървета цъфтят, а въздухът се изпълва с нотки на прясно смляно кафе или аромат на вкусни мадленки, току-що излезли от фурната, пише New Money.



Манастирът "Куван Сент Клер“ от 17-ти век, който в продължение на векове е бил място за съзерцание и духовност, е превърнат в петзвезден хотел благодарение на визията на Валери Грего, основател на групата "Персей“.



Превръщането в хотел



Манастирът е построен през 1604 г. от монахините от ордена на бедните клариси – женският орден на "Бедните дами“, основан от Света Клара – и от 1803 г. до началото на 80-те години на миналия век е бил домакин на сестрите Визитандинки. Същите монахини през 17-ти век, с помощта на местни майстори и материали, са построили манастира камък по камък. Четири века по-късно, под ръководството на Грего, в сътрудничество със Studio Mumbai и Studio Méditerranée за архитектурата, както и Festen Architecture за интериорния дизайн и след 10 години реставрация, крилата на манастира са реставрирани, възвръщайки загубената слава на сградата. Всичко това с уважение към историята и с цел не само повторно използване на сградата, но и съживяване на нейния дух.



Манастирът винаги е бил място за съзерцание, но и място за срещи на хора от всички социални класи, където жители и пътешественици са идвали за билкови лекарства или за да си купят пресен, горещ хляб от монасите. Това чувство за гостоприемство, споделяне и топлина не е загубено. Пространството все още излъчва доброта и спокойствие и продължава да бъде място за срещи на хора от всички краища на планетата. Всъщност е създадена и четвърта сграда, изработена от дърво и естествени материали, които самите монахини биха избрали. Предизвикателството, разбира се, е било голямо: Може ли едно свещено пространство да придобие нов живот, без да предаде своята идентичност?



Архитектите и реставраторите, които са предприели проекта, са следвали философия на дискретна намеса, като всяко ново допълнение е зачитало оригиналния дизайн, за да се запази усещането за време. Модерните "щрихи“ не противоречат на миналото, а разговарят с него. Резултатът е уникално архитектурно преживяване. Светлината се разпръсква безпрепятствено, естествено "декорирайки“ пространствата, а модерната естетика се "слива“ с историческата същност на сградата.



Непретенциозен лукс



Концепцията за лукс в хотел "Дю Кувент“ не е съвместима с претенциозния разкош. Тя се основава на качеството и създаването на преживявания. Всяка стая и апартамент са проектирани като отделна вселена от вътрешен мир, с естествени материали, меки текстури, които препращат към стария монашески живот. Поради тази причина, въпреки че е налична Wi-Fi връзка, стаите нямат телевизор. Изборът от стаи е широк: от килии в монашески стил до стаи с балкон, с изглед към градината, града или морето, със самостоятелна градина или дори апартаменти от 166 кв. м. с кухня. Общо 88 стаи и апартаменти отварят врати, за да настанят гостите и да отговорят на всяка тяхна нужда.



В същото време общите части функционират като места за срещи, обмен на идеи и опит. СПА центърът на хотела предлага натурални процедури и персонализирани уелнес програми в сътрудничество с избрани марки и експерти, които черпят вдъхновение от традицията на римските бани, като почит към руините, открити на хълма Симиез. Уелнес пътешествието е допълнено от плувните басейни на комплекса и Movement Studio, пространство, посветено на танци, гимнастика и йога.



Автентична гастрономия с нотка на вкус



Гастрономията също е ценена, като философията на хотела е завръщане към автентичното, като се дава приоритет на местните продукти, особено на тези, отглеждани във фермата на комплекса, La Ferme Notre-Dame. Ресторантите се снабдяват ежедневно с пресни зеленчуци и яйца от фермата, която е отворена за посещения. Усещането за френско гостоприемство се отразява и в другите заведения за хранене, от основния ресторант Le Restaurant du Couvent, който подчертава кулинарните традиции на Ница в спокойна обстановка, до Le Bistrot des Serruriers, оживено бистро с квартален характер, и La Guinguette, което е скрито в градината, сред билки и маслинови дървета.



Специално внимание заслужава хлябът на Boulangerie du Couvent, който според традициите на манастира се произвежда ежедневно чрез комбиниране на древни сортове зърно, естествен квас и техники, следвани от монахините. Пресен хляб се предлага от 9:00 до 15:00 часа, в зависимост от наличността. За тези, които желаят да изживеят по-лични моменти, хотелът предлага възможност за приготвяне на храна в стаята, като готвачът е готов да готви с гостите.



Устойчивост и гостоприемство



В пищната зелена площ от 10 акра, градината изглежда като скрито съкровище. Тя отваря обятията си за гостите на хотел "Дю Куван“ и ги приветства в едно естествено, ексклузивно убежище. Маслинови дървета, кайсиеви дървета, лимонови дървета, мащерка и десетки други сортове растения съставляват уникален пейзаж. Тук човек може да медитира и да се остави да бъде увлечен от мелодията на водата, течаща към римските бани.



Всяка събота дворът приема формата на малък площад, където се провежда местен пазар, където посетителите и жителите купуват продукти от местни производители. В крайна сметка хотелът е проектиран с мисъл за принципите на устойчивостта: енергийна автономност, използване на местни материали, само местни и сезонни продукти, събиране на дъждовна вода за нуждите на градината и зелени пространства, които съживяват манастирската среда. Както подчертава инициаторът на проекта Грего, амбицията е да се предефинира концепцията за пътуване и да се "облече“ гостоприемството с модерен манталитет. С внимание към детайла и запазване на традициите, Couvent Sainte-Claire се завръща към живот, потвърждавайки, че строгостта и светлината могат да бъдат новите символи на лукса.