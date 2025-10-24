ЗАРЕЖДАНЕ...
Историческа находка: Рибари откриха 3-тонна котва на над 200 години край Егейско море
Рибарят Хасан Норджу пуснал мрежите от кораба "Корфез", след като напуснал местния кей Одунлук Искелеси в Гейиклъ. Когато мрежите се закачили за тежък предмет на морското дъно близо до участъка Бозджаада-Гьокджаада, на около 80 метра дълбочина, екипажът разбрал, че това е котва, и се върнал към брега.
Работниците повдигнали с кран котвата на кея, а община Гейиклъ я транспортирала до кръговото кръстовище Байракли, където ще бъде показвана на обществеността.
"Котвата е останала под вода дълги години и сега ще стои на кръговото кръстовище на града", заяви кметът на града Мевлют Оруджоглу.
