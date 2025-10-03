Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Истинско чудо очаква няколко зодии уикенда
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:43Коментари (0)30
©
На 4 и 5 октомври представителите на пет зодии ги очаква специално събитие, те ще преживеят истинско чудо. Вселената ще им покаже, че чудесата наистина съществуват и те ще се почувстват истински късметлии. 

Ето кой ще има шанса да преживее истинско чудо тази събота и неделя - научете дали вие сте сред късметлиите.

Риби

За вас звездите вещаят яснота, решителни действия и пробиви. На този ден ще се почувствате сякаш сте разрешили сложна мистерия, която ви тревожи от дълго време. Съмненията ще се стопят и пред вас ще се появи ясна посока. Не се страхувайте да действате бързо. Това, което изглеждаше невъзможно, сега може да бъде решено с една правилна стъпка. Щастието ще дойде чрез яснотата, която отдавна търсите и ще почувствате, че чудесата наистина съществуват.

Овен

За вас започва преход към нов етап от живота. До 4 октомври ще осъзнаете, че е време да се освободите от нещо, което вече не ви носи щастие. Това може да е връзка, която отдавна е изчерпала своя потенциал, или работа, която вече не ви вдъхновява. Вселената ще ви дари с чувство на лекота, когато оставите бремето зад гърба си и отворите вратата към нещо ново. Усещането за нов път ще ви донесе неочаквана вътрешна свобода. 

Рак

На 4 октомври ще почувствате прилив на увереност в действията си и околните ще го забележат. Хората ще се вслушват в думите ви и ще търсят вашата подкрепа. Това е момент, в който можете да се докажете като истински лидер. Не се страхувайте да поемете отговорност: магията на промяната ще дойде при вас внезапно и ще заличи всички неуспехи.

Козирог

Този уикенд ще ви донесе приятна среща, която ще бъде глътка свеж въздух след стресиращ период - ще приеме това като истинско чудо след всички трудности, с които сте се сблъскали напоследък. Може би топъл разговор с приятели или добри новини, които ще ви донесат много щастие. Вселената ви дарява с магията на промяната; просто прегърнете тази изненада. Позволете си да почувствате радост, дори и да няма специална причина за това. Усмивката и подкрепата на близките ще направят този ден специален.

Стрелец

Тази събота може да се окажете в ситуация, в която ще трябва да докажете, че сте прави, или да защитите мечтата си. Не е лесно, но именно този инат ще ви доведе до победа и за вас тя ще изглежда като истинско чудо.

Не се отказвайте. По-близо сте до успеха, отколкото си мислите. Това, което днес изглежда като предизвикателство, утре ще се превърне в източник на гордост и радост.

Още по темата: общо новини по темата: 1036
28.09.2025 Нумерологичната прогноза за идната седмица- важна е само датата ви на
раждане
28.09.2025 Заслужен успех пристига за 3 зодии на 28 септември 2025 г.
27.09.2025 Хороскоп за седмицата от 29 септември до 5 октомври 2025 г.: Любов, кариера и пари за зодиите
24.09.2025 Изненадващи пари, нови отворени врати и шанс за успех за някои зодии
23.09.2025 Парите идват при четири зодии днес, вижте дали сте сред тях
22.09.2025 Хороскоп до 28-ми септември
предишна страница [ 1/173 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см 
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см 
12:43 / 02.10.2025
От днес таксите за земеделски земи се покачват, някои от тях 13 пъти
От днес таксите за земеделски земи се покачват, някои от тях 13 пъти
14:49 / 01.10.2025
Гуцанов: Подписах предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв.
Гуцанов: Подписах предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв.
13:10 / 01.10.2025
65-годишна благоевградчанка "олекна" с 3000 лева, за да получи пратка с пари и ценности
65-годишна благоевградчанка "олекна" с 3000 лева, за да получи пратка с пари и ценности
11:28 / 01.10.2025
Благоевград отбеляза 145 години от основаването на НОИ с изложба в центъра на града
Благоевград отбеляза 145 години от основаването на НОИ с изложба в центъра на града
18:17 / 01.10.2025
Недялко Йорданов: Ужасявам се вече, че и изкуственият интелект е започнал да пише от мое име
Недялко Йорданов: Ужасявам се вече, че и изкуственият интелект е започнал да пише от мое име
06:35 / 01.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бури и градушки 2025 г.
Бюджет 2026
План за възстановяване и устойчивост на България
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: