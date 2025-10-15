Новини
Истини и митове за лъчелечението
Автор: ИА Фокус 08:55
©
Какви са често срещаните заблуди за лъчелечението и доколко страховете на пациентите имат основание? Отговор дава д-р Елена Абаджиева от Отделението по лъчелечение към Комплексен онкологичен център – Пловдив.

Един от най-разпространените митове е, че след процедурата пациентът може да излъчва радиация и да бъде опасен за близките си. В действителност това не е така – при външното лъчелечение човек не става радиоактивен и няма никакъв риск за семейството или за бременни жени около него. Друга често срещана заблуда е, че терапията "изгаря“ тялото и неизбежно води до тежки странични ефекти. Истината е, че съвременната апаратура насочва лъчите изключително прецизно, а реакциите – като умора или зачервяване на кожата – са временни и обратими.

Скептицизмът, че лъчелечението е по-малко ефективно от операцията или химиотерапията, също е неоснователен. Реалността е, че радиотерапията е един от трите основни метода в онкологията и в комбинация с другите терапии значително увеличава шансовете за излекуване. Един от най-разпространените митове е физическото отслабване и крайно неприятното чувство. "Повечето пациенти понасят процедурите добре. Умората е честа, но лека, а тежките реакции са рядкост,“ уточнява д-р Абаджиева.

Старото схващане, че методът е опасен и остарял, вече няма място. Днес лъчелечението се базира на КТ, МРТ, ПЕТ/КТ, както и на 3D и 4D планиране, което позволява лъчите да се насочват само към засегнатите зони, с минимално увреждане на здравите органи. "Не се страхувайте от лечението – страхът идва от митовете. Истината е, че лъчелечението е доказан и надежден път към здравето,“ подчертава специалистът.

Отделението по лъчелечение към КОЦ – Пловдив приема и лекува всички онкологични заболявания, подходящи за този метод. Екипът извършва радиохирургия на мозъчни и костни метастази, а от скоро ще предлага и лечение на подвижни органи като бял и черен дроб, както и специализирана методика за облъчване на гърда. Центърът разполага с модерни линейни ускорители, с които се прилагат най-съвременни техники за лечение. Иновативните подходи позволяват лъчевият сноп да бъде насочен с висока точност към тумора, като същевременно щадят максимално здравите тъкани и намаляват страничните ефекти.






