Има нещо почти пристрастяващо в това да си вземеш пакет слънчогледови семки и "само да си чопнеш малко“. Проблемът е, че това "малко“ почти никога не остава малко, а е до пълното унищожаване на опаковката. И точно тук идва въпросът, който малко хора си задават – с какво са полезни и в същото време вредни тези малки черни изкушения?

ФОКУС установи, че истината е някъде по средата

Слънчогледовите семки са богати на витамин Е, магнезий и полезни мазнини. Те могат да подпомогнат сърдечното здраве, да действат добре на кожата и дори да намалят възпаленията в организма.

Звучи като перфектната храна, нали?

Само че има една уловка. Повечето хора ги консумират солени. И то в количества, които изобщо не са малки. Така неусетно приемаш сериозно количество натрий, което може да доведе до задържане на течности, повишено кръвно налягане и натоварване на организма.

Честото "чоплене“ натоварва и зъбите – особено ако имаш чувствителен емайл. Малък детайл, за който почти никой не мисли… докато не стане проблем.

Интересното е, че много хора заменят сладките неща със семки, мислейки, че правят по-здравословен избор. Не е така!

Подобна е ситуацията и с тиквените семки

Те също са изключително полезни – съдържат цинк, желязо и антиоксиданти. Подпомагат имунната система и са добър избор за хора, които се опитват да се хранят по-балансирано. Освен това се свързват и с доброто здраве на простатата при мъжете – нещо, което често се пропуска в ежедневните разговори.

Но отново стигаме до същото място – количеството

Тиквените семки са калорични. Ако ги ядеш без да се замисляш, можеш лесно да приемеш повече калории, отколкото ти трябват за деня. А когато са солени, ефектът се повтаря като при слънчогледовите.

В крайна сметка проблемът не е в семките. Проблемът е в навика да ги ядем механично, без да усещаме колко всъщност сме приели, заключава ФОКУС.