Интересни факти за Коледа, което едва ли знаете

© С наближаването на един от най-светлите християнски празници, в душите и сърцата ни лека-полека се прокрадва и празничното настроение. Независимо дали свързваме Коледа със семейната вечеря, елхата с подаръците или пък почивните дни, безспорно тя заема важно място в нашия живот. Тя е начин да разпуснем, за няколко дни да не мислим за работните ангажименти и да можем да се насладим на дълги часове пред телевизора, въоръжени с порция пуканки и любим филм.



Има ли нещо, което не знаем за един от най-светлите празници? Аz-jenata.bg предлага няколко интересни факта за Коледа, които едва ли знаете. Ето ги и тях:



Кой е Дядо Коледа?



Според мнозина, първообразът на Дядо Коледа е Свети Никола. Роден някъде около 3 век, в Патара, Ликия, той бил известен с това, че през целия си живот е помагал на страдащите, защитавал невинните и помагал на бедните.



Популярната коледна песен е била използвана като заплаха



В Америка слугите скандирали известната песен "We Wish You Merry Christmas“, искайки алкохол от господарите си. Те заплашвали, че докато не получат това, което искат, няма да спрат да пеят тази песен.



Първата песен в Космоса



На 16 декември 1965 година песента "Jingle bells“ става първата излъчена в Космоса. Въпреки че придобива популярност като неизменна част от Коледа, всъщност тя е написана през 1857 година за Деня на благодарността.



Откога се празнува Коледа



За първи път в римски календар от 354 г. след Христа се споменава за 25 декември като Рождество Христово. Според някои изследователи, избраната дата е точно тази, тъй като тя е продължение на древноримските Сатурналии – езически празници в чест на бога Сатурн.



Защо имелът е символ на Коледа?



Макар и в нашата страна да не е много популярен, на всички са ни известни прословутите целувки под имела. Според поверието, всяка жена, която откаже да бъде целуната под зеленото клонче, ще бъде застигната от лош късмет.



Коледните цветове







Традиционните цветове за Коледа са зелено, червено и златно. Зеленото е символ на прераждането и живота. Червеното пък символизира кръвта на Христос, а пък златното – светлината, както и богатството на царските особи.



За паяците и Коледа



Паяците и паяжините са често срещана декорация за коледното дърво в Полша. Според легендата, одеялото, с което е завито новороденото бебе Исус е било изплетено от паяк. Ето защо поляците смятат паяците за символ на добротата и благоденствието на Коледа.



Окачването на чорапи над камината



Според легендата, свети Никола сложил тайно златни монети в три чорапа, окачени да се сушат над камината в къщата на беден баща и трите му дъщери.



Защо украсяваме коледното дърво



Според легендата, във Витлеем живеел беден художник. Когато се родил Исус, той не притежавал нищо с което да го дари. Но решил да му подари нещо по-различно. Той застанал пред яслите и прехвърлил няколко топки между ръцете си. Малкото бебе се усмихнало. Оттогава топките, с които украсяваме елхата, са не просто играчки, а символ на радостта и живота.



Коледа в Италия



Традиционният коледен сладкиш, който се консумира в Италия се нарича панетоне (panettone). Сладкишът бил направен като десерт за знатна фамилия. За него били използвани всички продукти, които били налични в кухнята, а името му всъщност означава "Хлябът на Тони“.



Изпращането на коледни картички



Началото на традицията за изпращане на коледни картички е поставено през 1843 година от сър Хенри Коул, като неговата картичка е създадена от художника Джон Хорсли. А през 1883 година, поздравителните картички за Рождество Христово започват да се наричат "коледни“.