На 7 декември честваме паметта на Свети Амвросий Медиолански. Свети Амвросий е почитан като покровител на учителите, проповедниците и певците. Хората се обръщат към светеца за помощ в ежедневните дела и особено за изцеление на болните.Днес не трябва да носим ярки дрехи и да се веселим шумно, за да не дойдат злите сили. Не се препоръчва да се тръгва на дълъг път. Вярва се, че ако сте тъжни и плачете на този ден, ще плачете и през следващите 40 дни. Всеки незначителен конфликт зароден днес може да се превърне в продължителен.