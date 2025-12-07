ЗАРЕЖДАНЕ...
Интересен празник е днес, вижте какво сочат поверията
©
Днес не трябва да носим ярки дрехи и да се веселим шумно, за да не дойдат злите сили. Не се препоръчва да се тръгва на дълъг път. Вярва се, че ако сте тъжни и плачете на този ден, ще плачете и през следващите 40 дни. Всеки незначителен конфликт зароден днес може да се превърне в продължителен.
Още от категорията
/
Мисис Вселена 2025: Дами, не спирайте да работите. Продължавайте в тази посока. Вие сте личности и сте основата на нашето общество
08:50
Неразбирателства развалят съботата на една от зодиите, друга получава разочарование, а трета - изненада
06.12
Климатикът в зимен режим – оптималната температура и нещо задължително, за да не товарим сметката за ток
05.12
Пътешественикът Пламен Узунов: Саудитска Арабия в момента търси своята туристическа самоличност
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Голямо признание за Димитър Рачков
22:10 / 06.12.2025
Мирослав спечели "Игри на волята" и грабна чек за 100 000 лева
08:55 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:56 / 06.12.2025
Изпитана рецепта за днешното шаранче, ако сте го купили, разбира ...
08:06 / 06.12.2025
Розмаринът: Краят на мазната коса, която ви тормози
22:38 / 05.12.2025
Климатикът в зимен режим – оптималната температура и нещо задължи...
21:39 / 05.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.