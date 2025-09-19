Новини
Имерсивното пространство "Видение" предлага нов тип интерактивно преживяване
Автор: ИА Фокус 13:42
"Видение“ е едно имерсивно пространство, което цели да бъде хъб, център за дигитални изкуства, където хората могат да преживеят различни изложби или преживявания посредством тези технологии. Във "Видение“ обръщаме внимание не толкова на ефекта, а по-скоро на темите, на смисъла, на емоцията, на тези неща, които искаме да покажем на хората през технологията, защото знаем, че иновацията идва с технологията, но когато не върши работа на съдържанието, става по-скоро ефект, отколкото нещо, което е смислено и отговаря на посоката, на темата на работа. Това каза в предаването "Сториборд“ на радио "Фокус“ създателят на имерсивното пространство "Видение“ Владислав Илиев.

По думите му един от интересните похвати е да накараш чисто драматургично зрителите да обръщат внимание на интерактивните методи, да участват в тях, като по този начин можеш да направиш интересен разговор между творбата и зрителя. Това е една от целите на това пространство – да ви накара да бъдете активен участник, понякога дори и съавтор. "Една от работите, които представяме там, е свързана с историята на изкуствения интелект, казва се "Машината“. Там има много наративни моменти, поетични такива. Опитваме се да интегрираме дори документално кино. В малката ни зала пък имаме вибро-акустичен под. Хората могат да усещат с тялото си ниските честоти на музиката и на звука. Там искаме да експериментираме повече с визуално съдържание. Може да си представите как това усещане от пода рефлектира на емоцията когато гледаш определено съдържание,“ каза гостът и посочи, че подобен тип интерактивни преживявания, представени малко по-увлекателно, по атрактивен и визуално ангажиращ начин, имат голям потенциал, особено за младите хора, заради образователната част, която носят в себе си. "Тази заобикаляща ни захаросана корпоративна среда разграничава и размива информацията и какво точно иска да се каже. Това са теми, които нас много ни вълнуват и ще насочим огромни усилия да можем отново да покажем смислено изкуство.“

3D киното е нещо като протоверсия на имерсивното пространство и добавя стойност за изживяването, отбеляза водещият на предаването Благой Д. Иванов и посочи като пример баснословния успех на първия филм "Аватар“, заснет в 3D формат, а гостът добави, че освен 3D проектите, започват много скорострелно да се развиват и технологиите, свързани с виртуални смеси на реалност и посочи за пример имерсивните програми на фестивалите в Кан и Венеция, които стартират още от 2017 г. и "набират много голям
а популярност, като биха се използвали в правилните ръце по интересен, вдъхновяващ начин в контекста на киното,“ добави Илиев и разясни, че предимно в САЩ, но вече и в Европа, фестивалите за късометражно кино, направено с инструментите на AI, набират голяма скорост, и екипът на "Видение“ има планове догодина да направи програма за имерсивно филмово преживяване, свързано с VR, която да бъде представена на някои от големите филмови фестивали в София.

Илиев сподели още, че е било трудно да намерят място, да организират цялата структура и екипа на имерсивното пространство "Видение“. "Щастлив съм, че успяхме да отворим и приветствам хората да дойдат да видят различни програми. Ежемесечно ще сменяме самите изложби. Също така ще правим и различни инициативи свързани с ambient концерти, които ще бъдат за лимитирана група хора. Също така, искаме да направим и различни прожекции на филми, на документални филми, и да ги покажем c по-различен подход, свързан с 360-градусните прожекции. Така че имаме богата програма, искаме да развиваме пространството. Надявам се при едно такова преживяване или посещение при нас хората да си тръгнат не просто с една снимка в Инстаграм, а с някакво послание, от някаква емоция, или дори нещо, което да ги докосне вътрешно.“






