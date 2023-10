© виж галерията Стинг, който на 2 октомври стана на 72 години, не се определя като образец за татко, макар да има шест деца.



Преди години пред сп. "Rolling Stone" той весело признава, че е работохолик и е проспал раждането на първото си дете. Попитан дали смята, че е отделил достатъчно време на шестте си деца - две от които са музиканти, между турнетата и записите, той отвръща: "Това е добър въпрос. Ако децата ми някога се бяха оплакали от това, щях на им отговоря полушеговито: По някаква причина вие ме избрахте за родител. Не аз избрах вас, вие избрахте мен. Защото това ги прави по-малко жертви. Всички те се оказаха красиви деца. Отдавам цялата заслуга на техните майки. Бях ли перфектен родител? Не. Аз самият не бях много добре възпитаван, така че всъщност нямах представа от тази моя роля в живота".



За стила си на родителство той отбеляза, че се е вдъхновил от собственото си възпитание в Англия и е отгледал децата си така, че да бъдат независими.



"Те изобщо не седят да чакат подаяние и не бих искал да ги лиша от това приключение в живота: да си изкарваш хляба сам. Това е прекрасно и трудно нещо. Така че не съм им обещал всичко. Очевидно ще им помогна, ако са в беда, но не и да чакат наготово пари от мен. Твърде независими са".



Баща му Ърни бил млекар и Стинг му помагал в доставките.



Ако пропуска раждането на първото дете, то после се поправя с четвъртото - заснема раждането на сина си Джейк Съмнър и го включва във филма си "Bring on the Night" (1985).



Личният му живот леко като сапунена опера - има две деца, обаче изневерява на жена си с приятелката й и в крайна сметка остава с нея и имат четири деца.



Гордън Съмнър се жени за актрисата Франсис Томелти на 1 май 1976 г. Имат две деца: Джоузеф, вече на 46 години и Фушия Катрин, на 41 години.



През 1980 г. бившият фронтмен на "The Police" става данъчен изгнаник в Голуей, Ирландия. През 1982 г., след раждането на второто му дете, той се разделя с Томелти.



Томелти и Стинг се развеждат през 1984 г. след аферата на Стинг с актрисата Труди Стайлър. Томелти е най-добра приятелка на Труди по онова време. Стинг и Франсис живеели в съседство с Труди в Бейсуотър, западен Лондон, няколко години, преди двамата да станат любовници.



Твърди се, че известно време живеел с двете жени.



Стинг и Труди подписват в райсъвета на Камдън на 20 август 1992 г. , после се вричат в енорийската църква от 12-и век в Грейт Дърнфорд, Уилтшир, югозападна Англия.



Най-голямото дете на Стинг - Джо е роден на 23 ноември 1976, в Лондон, една година преди Стинг да създаде "The Police". Джо учи в "Cambridge School" в Уестън преди да отиде в университета "Richmond" в Лондон, където учи екология.



Подобно на баща си, Джо е избрал музиката за свое поприще. Като тийнейджър Джо се вдъхновява да пише собствени текстове до голяма степен благодарение на албума "Nevermind" на "Nirvana" от 1991 г. Заедно със свой съученик, той сформира групата "Fiction Plane" през 1999 г., издавайки дебютния си албум "Everything Will Never Be OK" през март 2003 г. Години по-късно през 2007 г. "Fiction Plane" станаха групата, която отваря реюниън турнето на "The Police".



Едно десетилетие по-късно, през януари 2017 г., Джо отново подгряваше баща си, този път на неговото турне, с името на същия албум "57th & 9th", като и в двата случая е бил нает и поканен от татко си.



"Намерението ми с музиката беше да създам нещо истинско, искрено, а не да използвам връзките си със знаменитости, за да сполуча. Осъзнах обаче, че по този начин, като се крия и отричам, всъщност не създавах нищо истинско и почтено", казва Джо.



За това как родителите му реагират на избора му на професия, казва: "Това е трудна кариера, но какво ще кажат те? След известно време установих, че имам какво да кажа и някаква степен талант, така че те се отнасяха готино към избора ми. Винаги са били много мили и подкрепящи".



Фушия завършва Университета на Западна Англия с диплома по английска литература и драма.



Докато Джо следва стъпките на баща си, като се занимава с музика, Фушия тръгва по тези на майка си и става актриса. През годините тя е имала роли в няколко филма и телевизионни предавания, включително "Being Michael Madsen" и "Saving Mr. Banks" - с Том Ханкс, Ема Томпсън, Колин Фарел, за историята на Памела Травърз, "майката" на Мери Попинс.



За 70-ия рожден ден на баща си през октомври 2021 г., Фушия нарече Стинг "най-трудолюбивия човек", когото познава в Instagram: "Той никога не спира, никога! Усмихвах се до ушите като го гледах как свири в Партенона! Обичам те тате."



Мики е най-голямото дете на Стинг и втората му съпруга Труди Стайлър. Мики се премества в Ню Йорк през 2004 г., където получава бакалавърска степен по изящни изкуства в училището по дизайн "Parsons". Първоначално възнамерявала да стане модел, но скоро осъзнала, че истинското й призвание е актьорството. Тя нарече себе си "най-лошият модел в света" в интервю за "W Magazine" през септември 2013 г.



През 2011 г. Мики получава роля в четири епизода на Франческа в "Борджиите" на "Showtime". Следващата година Мики играе заедно с Грета Геруиг в аплодирания от критиката филм "Франсис Ха" като героинята Софи Леви. Другите й роли включват сериала "Low Winter Sun" и филми като "Battle of the Sexes" и "The End of Tour". В момента тя участва в "Snowpiercer", чийто четвърти и последен сезон ще бъде излъчен тази година.



Що се отнася до личния й живот, Мики се сгоди за предприемача Крис Кантроуиц през юни 2016 г. и сключиха в Тоскана, Италия, през юли 2017 г. Те станаха родители на 31 декември 2016 г. - тогава се появи синът им Акира Роуг Кантровиц. Тя разказа за раждането на сина си пред "Romper" през април 2021 г., като сподели, че синът й е роден на Нова година в дома им. Три дни по-късно е отведен в болница. Акира прекара три седмици в клиниката по неонатология след раждането си заради няколко неточни диагнози. Мики споделя, че като го е видяла в кувьоз, мислела че ще се побърка, но тогава си дала сметка, че вече не може да избяга - майка е.



"Към този момент Акира е невербален, не ходи, чува, но има увреждания и на двете си уши, има хипотония и забавяне в развитието, но независимо от всички неща, които някои хора смятат, че може да му "липсват", той може да се свърже с хората на ниво, което кара всеки да се чувства дълбоко видян и дълбоко обичан", заяви Мики през 2021.



Второто дете на Стинг и Труди - Джейк се ражда на 24 май 1985 г. в Париж. Раждането на Джейк е представено в документалния филм от 1985 г. за процъфтяващата солова кариера на баща му, наречен "Bring On The Night", който е режисиран от Майкъл Аптед. Днес Джейк е режисьор в допълнение към ролята си на творчески директор на продуцентската компания "AllDayEveryDay".



Подобно на майка си, той е режисьор на няколко документални филма с награди, включително "Fantastic Man: Who is William Onyeabor" и "I Was There When House Took Over The World". Освен че режисира филми, прави и рекламно съдържание за няколко лайфстайл и луксозни марки, включително "Nike", "Google" и "Tiffany and Co". Освен това той си сътрудничи с хора като Фарел Уилямс за неговата инициатива "Parley For the Oceans", режисира музикални видеоклипове например на Бруно Марс.



Елиът е родена в Пиза и израснала в Уилтшър, Англия. Тя е небинарна и използва местоимението "те" за себе си. Спомня, че са йм подарили първата китара за 4-ия или 5-ия им рожден ден. Тя също е музикант и е написала първата си песен, когато била на 13 години, преди да сформира групата си на 14-годишна възраст. Елиът посещава училище-интернат в "Bryanston School" в продължение на три години, преди да отиде да учи в "Hampstead Collage of Fine Arts", когато била на 17, според "The Independent".



На следващата година, когато навършва 8, Елиът получава сделка за няколко албума с "Island Records". С групата "I Blame Coco", Елиът пуска дебютния си албум "The Constant" през 2010 г. Години по-късно Елиът издава музика под собственото си име, включително EP "Information" от 2014 г. и едноименния албум от 2016 г. Пред британския вестник "Evening Standard", каза преди години, че се среща с жена от две години, но не се идентифицира с определен пол.



Най-малкото дете на Стинг е родено на 17 декември 1995 г. в Англия. Джакомо учи в колеж в Калифорнийския лутерански университет, в Таузънд Оукс. Завършва през май 2020 г. с бакалавърска степен по наказателно право. Труди Стайлър ознаменува с гордост този момент с няколко детски снимки на Джакомо.



"Поздравления, Дж. татко и аз много се гордеем с теб", написа тя. И добави: "Упоритият ти труд, се отплати! Съжаляваме, че сме далеч един от друг в този важен уикенд - но тази снимка дори оттогава говори за твоята упоритост, смелост и решителност".



Извън образованието си, Джакомо има малки роли в няколко филма през годините, включително "Отиваме в зоопарка", "Десет хиляди светии" и "American Typecast".