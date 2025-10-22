Новини
Има нещо, което трябва да знаете, ако живеете без брак
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:14
©
Ако живеете без брак, има нещо, което трябва да знаете, защото реалността може да бъде сурова дори след десетилетия съвместен живот. Много двойки избират да живеят заедно, да строят общ живот, да изплащат кредити заедно и да обзавеждат дома си с любов, без да мислят за формалности.

Но ако имотът е само на името на единия партньор и той внезапно си отиде от този свят, законът не признава другия като наследник.

В очите на правото няма значение колко години сте живели заедно или колко сте вложили в дома – наследяват първо децата, после родителите, след това братята и сестрите и т.н. А ако посочените са починали, имотът преминава в ръцете на държавата. Така, дори да сте споделяли живота си с човека до вас в продължение на двадесет или тридесет години, може да останете без каквито и да е права върху жилището, в което сте създали толкова спомени.

Тази сурова истина подчертава колко е важно да се мисли за правната защита на партньора в случай на непредвидени събития, защото животът без брак не осигурява автоматично наследствени права.

Без документ, завещание или друг вид договор, всичко, което сте строили заедно, може да бъде изгубено, а сигурността на човека, с когото делите ежедневието си, остава незастрахована.






