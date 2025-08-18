Новини
Има ли червилото ви тези 2 съставки - изхвърлете го веднага
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 19:32Коментари (0)0
©
Червилото, основен елемент в много комплекти грим, може да крие скрити рискове за здравето. Експертите предупреждават, че някои консерванти, включително "метилпарабен“ и "пропилпарабен“, могат да нарушат хормоналната функция. Ортопедичният хирург д-р Манан Вора съветва потребителите внимателно да проверяват съставките на червилото преди употреба.

Д-р Вора подчерта опасностите от химикали като парабени и BPA (бисфенол А) в червилата. Тези вещества имитират естроген, което потенциално води до проблеми като забавяне на цикъла и умора. Д-р Вора съветва незабавно да се изхвърлят червила, съдържащи тези консерванти. BPA, който често се среща в пластмасовите опаковки, също трябва да се избягва.

Жените се насърчават да избират червила без парабени и да споделят тази важна информация с приятели и семейство за тяхната безопасност.

Дерматологът д-р Ринки Капур отбелязва, че много реномирани марки вече предлагат дерматологично тествани червила с полезни съставки като витамин Е, сквалан и натурални масла, които хидратират устните. Прекомерната употреба на матови червила обаче може да доведе до сухота, а някои по-евтини или фалшиви продукти могат да съдържат вредни тежки метали като олово и кадмий, пише News18.

Грижа за устните ви

За грижа за устните се препоръчва да нанасяте балсам за устни или нощна маска преди лягане, да ексфолирате устните 1-2 пъти седмично за премахване на сухотата, да използвате червило или балсам за устни със SPF през деня, за да предотвратите пигментацията, предизвикана от слънцето, и да избягвате закупуването на евтина или фалшива козметика, като вместо това избирате надеждни марки.






