|Има ли червилото ви тези 2 съставки - изхвърлете го веднага
Д-р Вора подчерта опасностите от химикали като парабени и BPA (бисфенол А) в червилата. Тези вещества имитират естроген, което потенциално води до проблеми като забавяне на цикъла и умора. Д-р Вора съветва незабавно да се изхвърлят червила, съдържащи тези консерванти. BPA, който често се среща в пластмасовите опаковки, също трябва да се избягва.
Жените се насърчават да избират червила без парабени и да споделят тази важна информация с приятели и семейство за тяхната безопасност.
Дерматологът д-р Ринки Капур отбелязва, че много реномирани марки вече предлагат дерматологично тествани червила с полезни съставки като витамин Е, сквалан и натурални масла, които хидратират устните. Прекомерната употреба на матови червила обаче може да доведе до сухота, а някои по-евтини или фалшиви продукти могат да съдържат вредни тежки метали като олово и кадмий, пише News18.
Грижа за устните ви
За грижа за устните се препоръчва да нанасяте балсам за устни или нощна маска преди лягане, да ексфолирате устните 1-2 пъти седмично за премахване на сухотата, да използвате червило или балсам за устни със SPF през деня, за да предотвратите пигментацията, предизвикана от слънцето, и да избягвате закупуването на евтина или фалшива козметика, като вместо това избирате надеждни марки.
