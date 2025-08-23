Играчките Labubu стават още по-малки - и по-скъпи

© Китайската компания Pop Mart съобщи, че този месец ще пусне мини версия на популярните си плюшени играчки Labubu, заедно с нова версия с дълга козина на малкото зъбато чудовище, предаде ABC.



Pop Mart обяви в петък, че миниатюрният винилов плюшен медальон Labubu, който е част от серията The Monsters Pin For Love, ще се предлага в различни цветове, съответстващи на буквите от азбуката. Цената им ще бъде 22,99 долара за брой. Серията включва и 30 кутии за висулки с букви, всяка с уникален мотив и талисман "Чудовища“. Цената им ще бъде 18,99 долара за брой.



Освен това, Pop Mart пуска на пазара виниловата плюшена кукла Rock the Universe, която е част от серията The Monsters Big Into Energy. Плюшената кукла, която ще има огърлица от перли и сплав, ще бъде първата от Monsters с дълга козина и използва специализирана техника на боядисване, която гарантира, че няма две еднакви фигурки. Куклите ще струват по 114,99 долара всяка.



Всички нови продукти ще бъдат налични от 29 август на уебсайта на Pop Mart, както за вземане от магазина, така и за доставка. Те ще бъдат достъпни и в приложението на компанията и в официалните ѝ TikTok акаунти.



Labubu е истинска процъфтяваща стока на Pop Mart. Приходите на магазина са се увеличили повече от два пъти през 2024 г. до 1,81 милиарда долара, отчасти благодарение на елфичното чудовище.



По-рано тази седмица Pop Mart заяви, че печалбата, дължима на акционерите, е скочила с почти 400% за първите шест месеца на годината. Приходите скочиха с повече от 200% до 1,93 милиарда долара. Приходите за Азиатско-тихоокеанския регион са се увеличили с повече от 250%, докато приходите за Северна и Южна Америка са се увеличили с повече от 1000%.