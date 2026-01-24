ТАСС.
В Telegram канала на лабораторията се посочва, че през нощта на 24 януари на обратната страна на Слънцето е регистриран "много голям двоен взрив“. От тази страна все още няма спътници, затова "можем само да гадаем какво се е случило там“, допълват от ИКИ РАН.
Отбелязва се, че ако хипотетичните центрове на активност успеят да се запазят в продължение на пет дни, тогава ще могат да се видят и от Земята.
"И трите планети все още са видими около Слънцето. Отляво са Венера и Меркурий, отдясно Марс. Всъщност ударът по първите две планети е оптична илюзия. И двете тела сега са далеч зад Слънцето от противоположната на Земята страна, докато плазмените облаци са се отместили значително встрани.
Ако хипотетичните центрове на активност, които са причинили всичко това, просъществуват още пет дни, тогава ще могат да се видят от Земята. Слънцето ще се обърне и те ще се окажат на левия му край".
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.