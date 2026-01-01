ЗАРЕЖДАНЕ...
И втората близначка от Алекс и Влади вече е женена
На огледалната и символична дата 12.12.2025 г., тя и нейният любим се заклеха във вечна вярност, поставяйки началото на една нова и вълнуваща глава от живота си.
Новината бе споделена лично от Алекс в социалните мрежи, където тя не скри вълнението си. С емоционално послание тя обяви, че изпраща 2025 година с нова фамилия и сърце, изпълнено с любов:
"Изпращаме 2025 г. официално семейство Боянови! Пожелаваме ви вълшебна 2026 г.! “ – написа развълнуваната булка под първите кадри от щастливото събитие.
Сестра ѝ Влади също сподели снимки от събитието с емоционално послание:
"Оженихме ги! Семейство Боянови. Бог така нареди 2025 г. да бъде най-хубавата година в живота ни. И двете се омъжихме, създадохме семейства, влязохме в новите си домове и подготвихме албум, който всички ще чуят през 2026 г. Все още нямам думи…
Пожелаваме вълшебна 2026 година на всички! Най-доброто предстои - за теб, за мен, за всички вас!
По-рано през годината Влади също сключи брак със своя дългогодишен приятел Стефан Симеонов от Young BB Young. Двамата са заедно повече от десет години и този чудесен ден бе споделен с близки, приятели и колеги от музикалната сцена. Влади публикува в социалните мрежи:
"Сем. Симеонови!? Най-хубавият ден в живота ни! Бог е велик“ — подчертавайки емоционалната сила на момента и благословията, която изпитват.
На сватбата им присъстваха много роднини, приятели и музиканти, а снимките, които сподели Влади, запечатаха романтиката и стила на тържеството.
2025 г. ще остане запомнена като годината на любовта за сестрите близначки, пише Edna.bg
