Актрисата Катрин Зита-Джоунс се разхожда из Ню Йорк и прекарва все по-малко време със застаряващия си съпруг Майкъл Дъглас – а някои се опасяват, че това може да означава проблеми за 25-годишния брак на двамата актьори, разкрива "Radar Online". 56-годишната фатална жена от Чикаго призна, че "никога не е била в Лос Анджелис, за да се забавлява", и посочва, че тя и звездата от "Уолстрийт" Дъглас, на 81 години, отдавна живеят на Източното крайбрежие, където тя сега редовно се движи в бизнес и артистични кръгове.С порасването на децата на двойката – синът Дилън, на 25 години, и дъщерята Керис, на 22 години – източници споделят, че напоследък двамата изглеждат така, като че ли водят отделен живот. "Майкъл винаги подкрепя Катрин", споделя вътрешен източник. "Той обича да я вижда щастлива и никога не би се опитал да я накара да се чувства виновна, за да остане у дома с него, но това не означава, че му е лесно да я вижда да води този изключително натоварен живот, докато той остава на заден план, защото няма енергията да поддържа темпото, с което тя иска да живее."Майкъл се чувства изоставен в брака"Ситуацията е много сложна, защото той никога не би искал да я забавя или да я спира, но има усещането, че напоследък той е като че ли на заден план", сподели източникът. "Ако бяха обратно на Западния бряг, той щеше да има много повече занимания. Все още има много свои приятели в Лос Анджелис и щеше да има много повече възможности да играе голф, защото времето там е значително по-добро", добави той."За човек, свикнал да е в центъра на събитията, е много трудно да се приспособи към този нов, по-спокоен етап в живота си, а фактът, че съпругата му все още работи на пълни обороти прави нещата още по-трудни. Той усеща разстоянието – това е ясно."Раздяла от миналото отново преследва брака имВръзката на влиятелната двойка невинаги е била гладка и през 2013 г. те се разделиха за известно време. "Всяка двойка има трудни моменти", сподели Дъглас през 2015 г. в шоуто на Елън ДеДженерис, но той също така настоя, че той и съпругата му са "по-силни от всякога".Въпреки това източникът намекна, че съпругът на Зита-Джоунс, вече с посивели коси, се бори с новата динамика да запази цялостта на семейството им.