И той стана фермер

© Джордж Клуни живее живот, който може да е изненадващ за мнозина. Уважаваният актьор и режисьор разказа за живота си със съпругата си Амал Клуни и седемгодишните им близнаци Александър и Ела в интервю за New York Times, цитирани от CNN.



Те имат домове в Англия и близо до семейството му в Кентъки, каза той пред изданието, но основното им местожителство е ферма във Франция.



"Като израснах в Кентъки, всичко, което исках да направя, беше да се махна от ферма, да се махна от този живот“, заяви Клуни. "Сега се връщам в онзи живот. Карам трактор и всички тези неща. Това е най-добрият шанс за нормален живот."



Клуни като фермер и не е за роля? Вярно е, но на хората ще им бъде простено, ако си помислят, че е за проект.



В края на краищата историята на New York Times започва с анекдот за пушенето на Клуни, не защото му харесва, а за предстоящия му дебют на Бродуей като Едуард Р. Мъроу в сценична адаптация на неговия филм от 2005 г. " Лека нощ и късмет “.



"Трябваше да стана по-добър в дишането“, обясни Клуни. "Излизам навън, за да не виждат децата и пуша малко.“



Това не е нещо, което му харесва, като се има предвид, че в рамките на разширеното му семейство "осем чичовци и лели умряха от рак на белия дроб – това е голяма работа“.



Неговата леля, певица и актриса Розмари Клуни, която почина през 2002 г. на 74-годишна възраст, беше сред засегнатите му близки.



Бащата на актьора, журналистът Ник Клуни, се противопостави на тенденцията.



"Баща ми е единственият, който не пуши, а той е на 91“, каза по-младият Клуни.



Нещо, което звездата направи напоследък и което му хареса, беше да играе боулинг, въпреки че за последно е играл боулинг преди 30 години.



"О, Боже мой“, каза той. "Невероятно е да остарееш, когато си мислиш, че все още можеш да правиш неща, които обичаш.“



63-годишният мъж обясни, че неговите близнаци му помагат да бъде активен и млад.



"Возим се в колата за училище и ги карам да слушат хеви метъл, защото просто ми харесва, когато пеят. Дъщеря ми се влюби в тези песни“, добави той. "Тя обича "What Was I Made For?“ на Били Айлиш? и "Without You“ на Хари Нилсон.“ Но те са щастливи деца, така че аз съм истински късметлия.“