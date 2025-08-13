ЗАРЕЖДАНЕ...
|И тази знаменитост се готви да напусне САЩ
Източник каза пред PEOPLE: "Анджелина никога не е искала да живее в Лос Анджелис постоянно. Нямаше избор заради споразумението за попечителство с Брад. Планира да се премести веднага щом Нокс и Вив навършат 18 години догодина. Тя обмисля няколко места в чужбина. Ще бъде много щастлива, когато може да напусне Лос Анджелис.“
Анджелина и Брад, които споделят 24-годишния Мадокс, 21-годишния Пакс, 20-годишната Захара, 19-годишната Шайло и близнаците, най-накрая постигнаха споразумение за развод през декември 2024 г. след осемгодишна съдебна битка.
Джоли купи историческия си дом през 2017 г. за 24,5 милиона долара. Имотът е с площ над 11 000 квадратни фута с шест спални и 10 бани и някога е бил собственост на режисьора Сесил Демил.
Анджелина преди това призна, че е очаквала с нетърпение да напусне Лос Анджелис, когато близнаците навършат 18 години и е планирала да прекара много време в Камбоджа, където се е родил най-големият ѝ син Мадокс. Тя каза пред The Hollywood Reporter: "Израснах в този град. Тук съм, защото трябва да бъда тук след развод, но веднага щом навършат 18, ще мога да си тръгна. Когато имаш голямо семейство, искаш те да имат уединение, мир, безопасност. Сега имам къща, за да отглеждам децата си, но понякога това място може да бъде... човечността, която открих по целия свят, не е това, с което съм израснала тук. [След Лос Анджелис] ще прекарам много време в Камбоджа. Ще прекарвам време в посещение на членовете на семейството си, където и да са те по света".
И добави: "Обичам да бъда с хора, които обичам. Не съм някой, който моли да бъде сам. Не съм от хората, които си мислят: "О, как ми се иска просто да бъда сама."
