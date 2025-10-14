ЗАРЕЖДАНЕ...
|И Благо Джизъса си клъцна носа
Благо решил да "освежи“ носа си – вероятно, защото вече няма какво друго да пипне по себе си. Кожата, брадата, устните – всичко е видяло иглата, но явно и носът му поискал своите пет минути слава.
Младата му половинка, разбира се, не остава по-назад. Мария Луиза си поръчала т.нар. French Actress Nose – тънък, фин, и леко надут от самочувствие. По думите ѝ, иска да изглежда "като за Кан“, макар че най-често я снимат на булевард "Витоша“ с айфон и филтър "Paris“.
Пластичните хирурзи коментират, че вече било модерно двойките да си правят ринопластика заедно – като своеобразен ритуал на обвързаност. Някои си купуват годежен пръстен, други – нови носове и ледени компреси в унисон.
"Решихме да го направим с усмивка и без напрежение – все пак лицето е визитната ни картичка“, хвалят се двамата, докато се възстановяват с лейкопласти като след катастрофа в Силиконовата долина.
Феновете вече тръпнат в очакване да видят новите им визии, а злите езици шушукат, че след носовете идва ред и на ушите – за да не чуват коментарите. Въпросът е само един: дали ще си направят и общ профил за новите носове, както навремето направиха Александра и Даниел Петканови, преди любовта им да приключи по-бързо от упойката?
