Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
И Благо Джизъса си клъцна носа
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:24Коментари (0)46
©
Благой Георгиев явно е решил окончателно да се запише в отбора на кифлите. Бившият футболист, който отдавна е по-запален по огледалото, отколкото по топката, този път е стигнал до ново "постижение“ – ринопластика на дърти години, пише Intrigi.bg. Да, познахте – не сам, а в комплект с младото си гадже Мария Луиза. Двамата гордо позирали преди ножа, сякаш им предстои участие в нов сезон на "Пълна промяна: Любовни двойки“.

Благо решил да "освежи“ носа си – вероятно, защото вече няма какво друго да пипне по себе си. Кожата, брадата, устните – всичко е видяло иглата, но явно и носът му поискал своите пет минути слава.

Младата му половинка, разбира се, не остава по-назад. Мария Луиза си поръчала т.нар. French Actress Nose – тънък, фин, и леко надут от самочувствие. По думите ѝ, иска да изглежда "като за Кан“, макар че най-често я снимат на булевард "Витоша“ с айфон и филтър "Paris“. 

Пластичните хирурзи коментират, че вече било модерно двойките да си правят ринопластика заедно – като своеобразен ритуал на обвързаност. Някои си купуват годежен пръстен, други – нови носове и ледени компреси в унисон.

"Решихме да го направим с усмивка и без напрежение – все пак лицето е визитната ни картичка“, хвалят се двамата, докато се възстановяват с лейкопласти като след катастрофа в Силиконовата долина.

Феновете вече тръпнат в очакване да видят новите им визии, а злите езици шушукат, че след носовете идва ред и на ушите – за да не чуват коментарите. Въпросът е само един: дали ще си направят и общ профил за новите носове, както навремето направиха Александра и Даниел Петканови, преди любовта им да приключи по-бързо от упойката?

Още по темата: общо новини по темата: 927
14.10.2025 »
14.10.2025 »
14.10.2025 »
13.10.2025 »
13.10.2025 »
13.10.2025 »
предишна страница [ 1/155 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
Д-р Валентин Симеонов: Не бива да мислим, че Господ е българин! Когато става дума за природата, тя не прави компромиси
Д-р Валентин Симеонов: Не бива да мислим, че Господ е българин! Когато става дума за природата, тя не прави компромиси
09:15 / 12.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Една газирана напитка на ден може значително да увеличи риска от чернодробни заболявания
Една газирана напитка на ден може значително да увеличи риска от чернодробни заболявания
12:17 / 12.10.2025
"Ние, потребителите": Внимавайте при покупка на тематични костюми и украси за Halloween
"Ние, потребителите": Внимавайте при покупка на тематични костюми и украси за Halloween
11:44 / 12.10.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Съмнения за купуване на гласове в пазарджишкото село Огняново
Попълване на регулатори
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: