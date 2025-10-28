Новини
Хю Джакман и актрисата Сътън Фостър се появиха официално заедно за първи път
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:13
©
Актьорът Хю Джакман и актрисата Сътън Фостър направиха първата си официална съвместна поява на червения килим като двойка на 26 октомври 2025 г. по време на премиерата на филма "Song Sung Blue" по време на фестивала AFI Fest в Лос Анжелис. Двамата позираха заедно пред фотографите, облечени в координирани черни тоалети – Джакман в класически черен костюм с бяла риза и тъмна вратовръзка, а Фостър – в елегантна черна сатенена рокля.

Хю Джакман и Сътън Фостър се познавали дълго време. Двамата се запознават в театралните среди още в началото на 2000-те и заедно участваха в Бродуей постановката "The Music Man“ през 2022 г.

Романтичните им връзки обаче стана публично известна в началото на тази година, когато бяха заснети ръка за ръка в Лос Анжелис.

Предишните връзки

Холивудската звезда Хю Джакман финализира развода си с австралийската актриса и продуцентка Дебора-Лий Фърнес през юни 2025 г., слагавайки край на 27-годишен брак, който мнозина смятаха за един от най-стабилните в индустрията.

В същото време Сътън Фостър, известна Бродуей актриса и певица, подава молба за развод от съпруга си – сценариста и продуцент Тед Грифин – през октомври 2024 г., след десет години брак.

