Художникът Явор Боянов: С изкуството си изграждам своя собствена митологична система

© С изкуството си изграждам своя собствена митологична система и символика, които развивам с времето и допълвам с всяко ново произведение и всяка нова изложба. Това каза в предаването "Сториборд" на радио "Фокус" художникът Явор Боянов по повод 13-тата си поредна изложба The Flesh ("Плътта, или Абсурдното съществуване на неосъзнатите парчета месо“), която ще се състои на 16 февруари от 18.00 часа в галерия Depoo.



"В творческия процес винаги следвам интуицията си. Мога да кажа, че изложбите ми преливат една в друга – работата по един проект би могъл да ме вдъхнови и да ми даде идеи за много време напред за различни не само изложби, но и за други неща. Точно така се случи сега с този персонаж в стил body horror... или по-скоро персонажи, защото те са много, имат един първообраз, по който съм направил останалите със сходни характеристики.“



Художникът сподели още, че използва различни техники за отключване на подсъзнанието, като реалистичния метод на автоматичното рисуване и писане, техниката cut-up. "Образите, които извличам от подсъзнанието си, съчетавам с различни мои влияния, впечатления от литературата, киното, комиксите, анимацията, музиката, но също и от различни езотерични направления. Един от първите филми на Дейвид Кроненбърг – канадският майстор на телесния ужас, които гледах като малък, беше "Мухата“ (The Fly), и може би това е поставило някакви основи на естетиката ми по-късно. В настоящата изложба има и някои доста очевидни препратки към Клайв Баркър и неговия "Хелрейзър“ (Hellraiser),“ поясни още той.



Явор Боянов разказа също така, че е завършил режисура и се надява скоро да настъпи времето, в което да се занимава по-сериозно и с кино: "Като че ли изобразителното изкуство вече не ми е достатъчно, за да изразявам идеите си. Имам много идеи за филми, но се надявам поне най-малкото под формата на комикси да успея да ги реализирам.“ Благой Д. Иванов, водещ на "Сториборд", допълни: "Комиксът е точно липсващото звено между литература и кино, а носи в себе си и изобразително изкуство, което е много обединяващ фактор за този феноменален медиум, който е комиксът.“



За свой най-голям вдъхновител от киното художникът смята Дейвид Линч и влиянието, което оказва върху него с култовия си сериал "Туин Пийкс“ (Twin Peaks). "Това засили интересите ми както към свръхестественото, така и към изкуството. А по-късно като гледах "Мълхоланд Драйв“ (Mulholland Drive), тогава бях сигурен, че трябва да уча кино,“ обясни той.



Върху творчеството му влияние оказват още чилийският режисьор Алехандро Ходоровски с идеите си, свързани с окултното и сюрреалистичното, ранният Тим Бъртън, както и до известна степен и режисьорът Ларс фон Триер. Голямо влияние оказва и "Часът на вълците“ (Hour of the Wolf) на режисьора Ингмар Бергман, където се виждат много Линчовски елементи. Относно музиката Явор Боянов споделя, че голямо влияние върху развитието му като творец оказва Брайън Уорнър (Мерилин Менсън): "Именно той ме запали истински по изкуството. Дейвид Боуи е любимият ми музикант. Винаги съм се възхищавал на това негово умение да се променя и смелостта му да експериментира – това са качества, които задължително трябва всеки артист да притежава.“



Художникът сподели също така и за своите любими художници, като постави на първо място Салвадор Дали, следван от Анди Уорхол, Жан-Мишел Баския, Хуан Миро, швейцарския художник Ханс Руди Гигер, който и рисува, и прави склуптори, и е автор на дизайна на чудовищния ксеноморф от "Пришълецът“ (Alien).