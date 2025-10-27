Хубави неща предстоят за тези 4 зодии до 31 октомври 2025 г.

© Наистина добри неща предстоят за четири зодиакални знака, които "най-накрая са излезли от окопите“, каза астрологът Матилда Джуанг. До 31 октомври 2025 г. тези астрологични знаци ще се чувстват много повече като себе си отново, защото Меркурий, планетата на комуникацията, е в съвпад с Марс, планетата на амбицията и стремежа.



Според Джуанг, тази енергия проправя път за "невероятни, предопределени възможности“. От разширяване на кариерните възможности до много по-добро любовно преживяване, наистина добри неща официално предстоят за тези четири зодиакални знака.



1. Овен



Овни, предстоят ви наистина добри неща. С Марс в съвпад с Меркурий, "бихте могли да се възползвате от тази възможност, като направите някои силни ходове, когато става въпрос за вашите финанси, партньорства или съвместни начинания“, предложи Джуанг.



От намирането на пасивни източници на доходи до постигането на голям късмет с инвестициите, има много начини да печелите повече пари под влиянието на тази мощна енергия. Стига да идвате от позиция на безстрашие и смелост (което е естествено за вас), очаквайте да постигнете най-голям успех.



Според Джуанг, най-добрият начин да си гарантирате успех е да говорите за него . "Независимо дали е чрез вашите партньорства (като романтични, платонични или бизнес)“, заяви Джуанг, "не се страхувайте да питате.“ Не само ще получите по-добра представа за финансите си, но и ще ви позволи да вземате най-добрите възможни решения в дългосрочен план.



2. Рак



Рак, наистина хубави неща идват в живота ви до 31 октомври 2025 г. Според Джуанг, това е моментът да бъдете "безстрашни“ и "смели“, особено що се отнася до онлайн присъствието ви, "защото хората ще ви възприемат“.



Не само социалните медии обаче ви влияят. От творчески проекти до тайни страстни проекти, време е да ги публикувате и да ги покажете на другите.



"Това е наистина подходящ момент да влезеш в светлината на прожекторите“, смята Джуанг, така че бъди готов да бъдеш на преден план, тъй като магнитната ти енергия е на най-високо ниво досега.



3. Везни



Везни, напоследък работите върху чувството си за себе си и най-накрая наистина добри неща се насочват към вас. Вселената забелязва тази новооткрита положителна енергия, която въплъщавате, и според Джуанг, привличате финансов успех в замяна.



Сега е моментът да се съсредоточите върху финансите си и да преработите бюджета си. Независимо дали става въпрос за лични финанси или за бизнес, организираността е най-голямото ви оръжие, както и готовността да "кажете не на неща, които наистина не ви вдъхват живот“, каза Джуанг, цитирани от yourtango.com. Вместо да хабите енергията си за неща, които ви изтощават, или за хора, които не отговарят на вашите усилия, съсредоточете се върху неща, които озаряват светлината ви.



4. Козирог



Козирог, наистина хубави неща ви предстоят до 31 октомври 2025 г. Според Джуанг, в момента има толкова много "предопределени сътрудничества, работа в мрежа, междуличностни връзки и усещане за изграждане на общност“.



И макар че може да е изкушаващо да останете небрежни, сега е моментът да бъдете домакини на групи, да представите идеите си и да инициирате партньорства. Макар че може да звучи ужасяващо, "не знаете с кого ще се свържете и кой може да ви помогне да осъществите тази визия“, завърши Джуанг.