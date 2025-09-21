Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Хроничното лишаване от сън може да доведе до тревожност, депресия и загуба на паметта
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:33Коментари (0)46
©
В днешния забързан свят, мозъкът ни непрекъснато жонглира с множество задачи. На фона на крайни срокове за работа, социални ангажименти и дигитални разсейвания, много от нас се затрудняват да спят дори шест часа. С течение на времето тази комбинация от лош сън и хроничен стрес може да повлияе не само на настроението и енергията, но и на паметта и когнитивните функции. Разбирането как тези фактори на начина на живот си взаимодействат е от решаващо значение за поддържането на остър и здрав ум.

Сън, стрес и памет: Важното трио за начина на живот

Неврологът д-р Рохит Пай обяснява: "Стресът и сънят взаимодействат, за да събират информацията. Стресът засяга невронните мрежи, отговорни за обработката на паметта, като хипокампуса и амигдалата, и префронталния кортекс. Тези структури са отговорни за емоционалните компоненти на спомените. Повишеният стрес с намален сън нарушава обработването на паметта, където се съхранява само емоционалният компонент. Добрият нощен сън с добър REM компонент помага за събирането на паметта без емоционалния аспект, което спомага за доброто извличане на информация.“

Неврологът д-р Амлан Мохапатр добавя: "Сънят е фундаментална биологична потребност, която играе важна роля за физическото здраве, психическото благополучие и цялостното качество на живот. Липсата на сън нарушава когнитивните функции като внимание, учене, памет и вземане на решения. С течение на времето хроничното лишаване от сън може да доведе до тревожност, депресия и загуба на паметта, както при болестта на Алцхаймер. По подобен начин стресът, тревожността и лошите навици на живот нарушават цялостното ежедневно функциониране. Това създава порочен кръг, тъй като стресът намалява съня, а лошият сън го увеличава.“

Стратегии за защита на мозъка ви

Поддържането на редовен цикъл на сън и действие е от съществено значение. Експертите препоръчват да планирате стресиращите задачи по-рано през деня и да оставите по-релаксиращи дейности като четене или леки упражнения за вечерта. Д-р Пай съветва: "Редовните упражнения с йога помагат за отпускане на ума. Намаляването на кофеина с добра хидратация също помага за поддържане на здравословен цикъл на сън и действие.“

Избягването на излагането на екрани късно през нощта е друга важна стъпка. Д-р Мохапатра отбелязва: "Добрата хигиена на съня включва увеличаване на излагането на естествена светлина през деня, избягване на стимуланти като кофеин и създаване на спокойна, хладна рутина в спалнята. Управлението на стреса също е важно за добрия нощен сън.“ пред News18.

Балансиране на стреса, съня и паметта

Изводът е ясен: сънят, стресът и паметта образуват тясно свързано трио в начина на живот. Правилният сън ефективно събира спомените, управлението на стреса осигурява когнитивна устойчивост, а ежедневните рутини, които зачитат и двете, могат да защитят дългосрочното здраве на мозъка. Прости промени в начина на живот, като структурирани дни, осъзната релаксация и навици, благоприятстващи съня, могат да допринесат много за поддържането на мозъка ви остър, буден и здрав.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Обвиняем за умишлено убийство на жена в Крайници е задържан
Обвиняем за умишлено убийство на жена в Крайници е задържан
12:17 / 19.09.2025
Скоро тайната на заплатата пада – ще знаем колко точно получава колегата
Скоро тайната на заплатата пада – ще знаем колко точно получава колегата
16:25 / 19.09.2025
Д-р Емилова за ефектите от операциите на стомаха: Няма кой да резорбира. Скоро тези хора отново ги виждаме още по-пълни
Д-р Емилова за ефектите от операциите на стомаха: Няма кой да резорбира. Скоро тези хора отново ги виждаме още по-пълни
14:53 / 19.09.2025
Статистиката сочи: България заделя над 34 млрд. лева за социални помощи, пенсиите поглъщат половината
Статистиката сочи: България заделя над 34 млрд. лева за социални помощи, пенсиите поглъщат половината
13:58 / 19.09.2025
МВФ ни посъветва да вдигаме данъци и осигуровки
МВФ ни посъветва да вдигаме данъци и осигуровки
19:49 / 19.09.2025
За проверка на осигурителен доход или подаване на данъчна декларация – нужен ви е ПИК от НАП – как да го получите  
За проверка на осигурителен доход или подаване на данъчна декларация – нужен ви е ПИК от НАП – как да го получите  
15:29 / 19.09.2025
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
12:39 / 20.09.2025
Актуални теми
Борба за влияние в Близкия Изток
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков"
Специализирани полицейски операции в страната
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: