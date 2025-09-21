ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хроничното лишаване от сън може да доведе до тревожност, депресия и загуба на паметта
Сън, стрес и памет: Важното трио за начина на живот
Неврологът д-р Рохит Пай обяснява: "Стресът и сънят взаимодействат, за да събират информацията. Стресът засяга невронните мрежи, отговорни за обработката на паметта, като хипокампуса и амигдалата, и префронталния кортекс. Тези структури са отговорни за емоционалните компоненти на спомените. Повишеният стрес с намален сън нарушава обработването на паметта, където се съхранява само емоционалният компонент. Добрият нощен сън с добър REM компонент помага за събирането на паметта без емоционалния аспект, което спомага за доброто извличане на информация.“
Неврологът д-р Амлан Мохапатр добавя: "Сънят е фундаментална биологична потребност, която играе важна роля за физическото здраве, психическото благополучие и цялостното качество на живот. Липсата на сън нарушава когнитивните функции като внимание, учене, памет и вземане на решения. С течение на времето хроничното лишаване от сън може да доведе до тревожност, депресия и загуба на паметта, както при болестта на Алцхаймер. По подобен начин стресът, тревожността и лошите навици на живот нарушават цялостното ежедневно функциониране. Това създава порочен кръг, тъй като стресът намалява съня, а лошият сън го увеличава.“
Стратегии за защита на мозъка ви
Поддържането на редовен цикъл на сън и действие е от съществено значение. Експертите препоръчват да планирате стресиращите задачи по-рано през деня и да оставите по-релаксиращи дейности като четене или леки упражнения за вечерта. Д-р Пай съветва: "Редовните упражнения с йога помагат за отпускане на ума. Намаляването на кофеина с добра хидратация също помага за поддържане на здравословен цикъл на сън и действие.“
Избягването на излагането на екрани късно през нощта е друга важна стъпка. Д-р Мохапатра отбелязва: "Добрата хигиена на съня включва увеличаване на излагането на естествена светлина през деня, избягване на стимуланти като кофеин и създаване на спокойна, хладна рутина в спалнята. Управлението на стреса също е важно за добрия нощен сън.“ пред News18.
Балансиране на стреса, съня и паметта
Изводът е ясен: сънят, стресът и паметта образуват тясно свързано трио в начина на живот. Правилният сън ефективно събира спомените, управлението на стреса осигурява когнитивна устойчивост, а ежедневните рутини, които зачитат и двете, могат да защитят дългосрочното здраве на мозъка. Прости промени в начина на живот, като структурирани дни, осъзната релаксация и навици, благоприятстващи съня, могат да допринесат много за поддържането на мозъка ви остър, буден и здрав.
