Христо Стоичков става на 60 години! Днес Камата ще отбележи празника си с голямо парти, на което се очаква да се появи и човекът, който ще изиграе легендата на големия екран.
Стоичков е носител на най-престижните футболни награди (Златна топка, Златна обувка), носител на Суперкупата на Европа, Купата на европейските шампиони, Купата на носителите на национални купи, избран в идеалния състав и голмайстор на Световното първенство по футбол 1994 г. в САЩ с отбелязани 6 попадения.
Честит рожден ден на легендарния Христо Стоичков!
