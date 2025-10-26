Новини
Христо Стоичков излиза на концерт
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:22
Христо Стоичков ще пее на престоящия концерт на Стефан Димитров. Специално за Камата композиторът е написал ново парче, което ще бъде изпълнено от знаменития ни футболист по време на концерта.

"Стоичков е номер 1! И като човек ми се вижда голям мъжкар. Мъж на честта е - като каже нещо, го прави. Все по-малко хора в страната ни вече си държат на думата", сподели емблематичният Стефан Димитров.

Букет от емоции и множество изненади готви композиторът за предстоящия си концерт "Такъв е животът". Една от тях е проектът "Българи сме още", чието изпълнение музикантът поверява на легендата Христо Стоичков.

"Камата пее в дует с Братя Аргирови, Дони и оркестър "Канарите". Песента е по текст на Маргарита Петкова. Препратката й е да се обединим, да бъдем българи", разкри Димитров.

Композиторът дълбоко уважава футболиста, прославил страната ни по целия свят. По негови думи Стоичков е точният човек, носещ посланието на родолюбивата песен.

"Христо е голям патриот, сърцат човек. Много органично участва в проекта. Радвах му се, докато записвахме заедно. Смятам, че е достатъчно музикален за изпълнението. Пее вярно и сърцато, успява да влезе в текста и си вярва", категоричен е мъжът на Богдана Карадочева.

Звездата от САЩ '94 дебютира като певец още през 2024 г. с песента "Любов поне". Парчето е в дует отново с Братя Аргирови и с талантливата Тони Димитрова. Във видеото към изпълнението са показани моменти от кариерата на Камата, както и ключови места от родния му Пловдив.

Музиката определено има силата да обедини звезди от всяка сфера. За това свидетелства и грандиозният концерт на Стефан Димитров и Богдана Карадочева под философския надслов "Такъв е животът". Той ще се проведе на 19 ноември т.г в клуб JOYSTATION. Към фиестата се присъединяват едни от най-великите имена на родната сцена, които ще пеят рамо до рамо като творци и приятели. Сред тях са Михаил Белчев, Братя Аргирови, Мими Николова, Филип Донков и Беа, квартет "Бела Воче", Димитър и Христо с АНИМА, Сандра и Артур Надосян, Тони Димитрова, Дони, Мими Николова и др. Личности, доказали таланта си с времето. Гласове, носещи чар и история, пренасящи в едни от най-хубавите ни години. Всеки от тях ще върне публиката към вечните хитове, но и ще я отведе напред - към бъдещето, в което песните продължават да звучат живо и истински.

"Разбира се, преди концертите винаги има голямо вълнение, защото искам да представя песните по добър начин. Същевременно да бъде стегнато. Нашите представления имат вкус, който е типично софийски", смята големият композитор и допълва: "В "Такъв е животът" ще участват и млади изпълнители, защото трябва да им се дава път. На никого не пречим. Всеки има възможност да пише музика. Сега има голяма свобода и информация, само талант да имаш".

Стефан говори и за най-новия си дует "Седни до мен, приятелю" с колегата си и адаш Стефан Диомов.

"Самото съчетание между нас е необичайно. Освен това ние сме другари от много години и го доказваме с песен, която се превърна в шлагер - вече има над 30 хиляди гледания. Не го правим за касов успех, а заради дружбата ни", сподели композиторът, написал едни от най-големите ни хитове, пише "България Днес".

Въпреки че има истински хора около себе си, Димитров понася своите удари в гърба. Не отдавна той претърпя тежък крах в отношенията си с Васил Найденов. За него темата е приключена и я коментира така: "Явно моето виждане за приятелство и неговото се разминават".






