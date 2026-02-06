ЗАРЕЖДАНЕ...
Христо Христозов: Вълнуват ме филми, в които няма крайности, а има човещина
От 15 години Христозов се занимава с киноразпространение под различни форми. "В началото – с прожекции за учащи, после в "Дом на киното“. През 2019 г. за първи път официално дистрибутирах филм – "Не ме докосвай“ със "Златна мечка“ от Берлин. Тогава си казах, че темата за интимността много ме вълнува и че ще се постарая да дам пространство на българския екран на всички филми, които засягат тази тема по един некласически начин. Тези филми имат място навсякъде по света, имат прекрасно разпространение дори в Централна Европа, но при нас невинаги достигат“, разказа Христозов.
Такъв е и най-новият филм, който той дистрибутира – "Пилион“. Той е дебютен за младия режисьор Хари Лайтън и бе показан на Фестивала в Кан миналата година в секцията "Особен поглед“. "Тогава вече почти го бях договорил за разпространение в България. Мислех, че ще е малък филм, със сигурност не му предвиждахме такова бъдеще“, сподели гостът.
Филмът е черна романтична комедия, която разказва за срамежлив и скромен младеж, изигран от Хари Мелинг. Майка му му урежда срещи с други момчета, за да не бъде той сам. "Филмът е с много фино чувство за хумор. Това се усеща и от заигравките между героите. Александър Скарсгард е злодеят във филма – той е моторджията-рокер, който се явява доминиращият в BDSM връзката, гадният, но това е само повърхността. Отдолу се крие един чувствителен човек, който като всеки от нас желае да има топлина, обич, да се свърже с други хора. Това е голямата тема във филма – дали сме способни да открием себе си или все бягаме“, разказа Христозов.
Според него зрителите, особено женската аудитория, харесват филма заради темата за интимността и за нейните най-различни цветове. "Филмът представя една романтична история по грамотен начин. За активизъм много трудно може да се говори, защото това е единственият актуален филм на такава тематика“, допълни Христозов.
