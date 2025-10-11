Новини
Хороскопът за събота - не правете планове, някои ги очакват обратите на съдбата
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:06
©
11 октомври 2025 г. ще донесе много изненади на една от зодиите. Не правете планове, а просто се оставете на течението да ви отнесе към по-хубави места. Вечерта уговорете среща с приятели, особено ако не сте се виждали отдавна. Не си поставяйте вечерен час. Очакват ви прекрасни мигове. Какво очаква представителите на останалите зодии вижте в съветите за деня във Вашия дневен хороскоп. 

Дневен хороскоп за Овен

Какъв ще бъде денят зависи само от вас. За целта не оставяйте в ръцете на другите да определят вашата програма. Набележете любимите си занимания. 

Дневен хороскоп за Телец

Тази събота различното ще ви уморява, но истината е, че имате голяма нужда от него. Променете нещо, раздвижете нещата около себе си.

Дневен хороскоп за Близнаци

Днес може внезапно да се разбунтувате срещу света като цяло и срещу всеки негов компонент в частност. Опитайте се, ако не можете да устоите, поне да изберете цел, чийто бунт няма да има катастрофални последици. 

Дневен хороскоп за Рак

Това е ден, в който да заложите на движението. Оставането у дома няма да ви подейства добре. Сега е моментът да измислите маршрут за своята всекидневна разходка.  

Дневен хороскоп за Лъв

През този ден вашата прозорливост ще ви помогне много в отношенията с другите. Разбирането на отсрещната страна носи полза не само на другите, но и на нас самите. 

Дневен хороскоп за Дева

Тази събота може да откриете, че не правите достатъчно за своето развитие и най-вече това на талантите си. Извадете четките и боичките или друго, което ви прави щастливи и действайте! 

Дневен хороскоп за Везни

Тази събота избягвайте спонтанните действия - те няма да ви донесат нищо друго освен проблеми. По-добре да ви смятат за нерешителни, отколкото за глупави.

Дневен хороскоп за Скорпион

Вашите брилянтни идеи няма да бъдат посрещнати с ентусиазъм. Може би просто сте избрали грешната аудитория или грешното време. Опитайте се да ги споделите при други обстоятелства, по-късно. 

Дневен хороскоп за Стрелец

Късметът ще бъде на ваша страна днес, но само ако положите известни усилия. Не очаквайте неоправдани подаръци от съдбата.

Дневен хороскоп за Козирог

Днес може да се наложи да направите компромис с един от принципите си. Не че е чак толкова страшно, но може да причини известен морален дискомфорт.

Дневен хороскоп за Водолей

Тази събота бъдете готови за внезапни обрати на съдбата. Може да се наложи да оставите настрана някои стари проекти, за да съсредоточите цялата си енергия върху реализирането на нова идея. 

Дневен хороскоп за Риби

Тази събота може да ви донесе много изненади. Няма да има никакъв смисъл да се подготвяте за тях. Оставете се на течението да ви отведе - там със сигурност ще ви хареса.

Зареждане! Моля, изчакайте ...

Виж още:
Благоевград е предупреден за утре: Поривите на вятъра ще достигат до 20-22 m/s.
15:09 / 10.10.2025
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
13:41 / 09.10.2025
Създават Общностен център за уязвими групи в Благоевград – пуснати са обществените поръчки
10:24 / 09.10.2025
Автомобил помете и уби човек при Полигона край Благоевград
09:29 / 09.10.2025
Определени домакинства имат право на целева помощ за зимата от 606 лв., остават им 15 работни дни да я предявят
14:49 / 10.10.2025
Експерти разясниха на благоевградчани как да подменят отоплителните си уреди с екологични
14:31 / 09.10.2025
Преброиха щъркелите в България: Гнездата в Благоевград и областта са 591
12:51 / 09.10.2025
