|Хороскопът на Алена за днешния ден
ОВЕН
Вечерта очаквайте романтична среща, която може да ви дари незабравими мигове, но ако сте семейни и да провали брака ви, защото може да се влюбите и да забравите за целия свят. Не правете тази грешка и не се отказвайте и от желаните сексуални наслади.
ТЕЛЕЦ
В личният ви живот са възможни конфликти, последвани от резки промени в настроението, заради ваше неразположение. Отношенията ви за пореден път са подложени на проверка. Сексуалните ви отношения са напълно замразени.
БЛИЗНАЦИ
Обстановката в дома ви е мразовита заради съмнения в изневяра, които са породени от интриги, достигнали до партньора ви. Не са изключени прояви на ревност, които ще доведат до скандал и неразбирателство и до лишаване от сексуални удоволствия.
РАК
Романтично настроени сте и изпълнени с обич към любимия. Той ще оцени вашето отношение, но не го убеждавайте да направи покупки, породени от желанието ви да се поглезите. По-добре приемете да отидете на ресторант, а след това се отдайте на незабравими интимни мигове.
ЛЪВ
От вас зависи дали вечерта ще имате посещение на семейни приятели или ще се усамотите с близките си. По-добре не канете гости. Не пропускайте сексуалните удоволствия заради ваши съседи, които са дошли за чашка кафе, останали са на вечеря и продължават да си седят вместо да си тръгнат.
ДЕВА
Помислете за създаване на семейство, ако сте самотни, скъпи дами, и съхранете хармоничните си отношения с интимната си половинка, ако имате сериозна връзка или сте семейни. Сексуалните удоволствия са естествения и приятен завършек на деня.
ВЕЗНИ
Ако не сте семейни мили дами, може да срещнете хора, които ви приемат и разбират и ще дарят с обич копнеещото ви за чувства и нежност сърце. Сексуалните удоволствия са ви разрешени, ако сте опознали добре новите си партньори и сте решили да задълбочите отношенията си.
СКОРПИОН
Променете към по-добро отношения си в семейството и с вашите възрастни роднини, защото те разчитат изцяло на вас. Ако имате до себе си любим човек се отдайте на интимни мигове и сексуални наслади.
СТРЕЛЕЦ
Намерете начин, ако сте обидили интимния си партньор да поднесете извиненията си. Романтична вечеря в приятно заведение може да изглади конфликта помежду ви и да ви дари с незабравими сексуални мигове.
КОЗИРОГ
В семейството очаквайте проблеми заради проявеното лекомислието на ваш близък приятел, който ви ревнува от съпруга ви. Не планирайте среща с приятелки, които сте поканили на вечеря, за да не изострите допълнително обстановката.
ВОДОЛЕЙ
Следобед ще ви изненада запознанство, а вечерта ви очаква незабравима романтична среща. Ако сте семейни не изневерявайте, за да не съсипете хармоничните отношения в дома си, а и за да не се лишите от сексуални удоволствия.
РИБИ
Разходете се или се вижте с приятелки. В приятна компания ще се освободите от напрежението и няма да сте агресивни към любимия си или пък към брачния си партньор.
