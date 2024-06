Холзи: Накратко, щастлива съм, че съм жива

© Номинираната за "Грами" Halsey пуска емоционален сингъл, в който излива чувствата си за трудностите, през които минава. "The End“ е написан лично от нея и го продуцира с помощта на Michael Uzowuru и Alex G.



Изпълнителката на "Him & I" сама споделя за излизането на песента в своя Instagram профил, завършвайки обявлението с красива игра на думи: "Нека опитаме нещо ново този път и започнем от края“, имайки предвид, че именно така е кръстила парчето и то е 1-вото, което се появява на бял свят като част предстоящия ѝ 5-ти студиен албум.



Ден по-късно певицата показва на феновете си лични кадри, засягащи здравословното ѝ състояние и пише:



"Накратко, щастлива съм, че съм жива. Надълго, написах албум. Той започва с "The End“. Излиза сега.“



Въпреки премеждията, Halsey продължава да се развива с пълна сила като артист, бизнесдама и вдъхновител. Взима активно участие във важни каузи за младежи без права, права на жените и психично здраве. Нейните хитове събират над 50 милиарда стрийма в световен мащаб. Първата ѝ книга "I Would Leave Me If I Could: A Collection of Poetry“, дебютира в списъка на бестселърите на The New York Times през ноември 2020 г. Година по-късно представя на света "about-face“ – серия от гримове, предназначена за всеки. Създава я върху истината, че никой не е само едно нещо и всички хора са несъвършено красиви същества. Обявена е за един от 100-те най-влиятелни личности на TIME, а също така е носител на наградата "Starlight Award“ на Hall of Fame за авторите на песни на Hal David, предава "Факти".