Холивудска легенда стана баба

© Холивудската звезда Мишел Пфайфър обяви, че е станала баба и разкри как това е повлияло на професионалния ѝ живот. В подкаста Smartless три пъти номинираната за "Оскар“ актриса сподели, че да имаш внуче е като да си в рая.



"Не споделях този факт, но това е рай. Просто е невероятно,“ каза 67-годишната актриса, която има осиновена дъщеря – Клаудия Роуз, и син Джон Хенри. Към момента не е ясно кое от двете й деца я е дарило с внуче.



"Ако знаех, че ще стана баба, нямаше да поемам толкова работа, но се наслаждавам на всичко и съм много благодарна,“ добави Пфайфър.



"Обичам всеки един от тези проекти,“ допълва още Мишел Пфайфър, която се превърна в истински секс символ на своето време. Тя визира участието си в сериала "The Madison“, коледната комедия "Oh. What. Fun“ и телевизионната адаптация на романа на Руфи Торп "Margo’s Got Money Troubles“.



"Много съм благодарна. Наистина съм благодарна, защото обичам актьорството… всъщност вероятно му се наслаждавам повече от всякога, защото съм по-спокойна,“ призна тя.



Мишел Пфайфър е една от най-талантливите и обичани актриси в Холивуд – с богата кариера, обхващаща повече от четири десетилетия, както в киното, така и в телевизията. Дебютира в края на 70-те години, но първата ѝ голяма роля идва с култовия филм "Scarface“ (1983).



Превръща се в една от най-големите звезди на Холивуд с филми като "Вещиците от Истуик“ (1987) и "Знаменитите Бейкър Бойс“ (1989). През 1992 година се превъплъщава в жената-котка във филма на Том Бъртън "Батман се завръща“, което й носи още фенове и слава.



Макар да се превръща в икона и секссимвол Пфайфър пази личния си живот и цени дискретността и семейството си. През 1993 г. се омъжва за сценариста и продуцента Дейвид Е. Кели – един от най-успешните телевизионни творци в Холивуд. Двамата са заедно вече над 30 години, а бракът им се смята за стабилен и пример в звездните среди.



През 1993 г., малко преди да се запознае с Кели, Пфайфър осиновява момиченце – Клаудия Роуз. По-късно Дейвид я осиновява официално и става неин баща.



Двамата имат и общо биологично дете – Джон Хенри, роден през август 1994 г. Докато двете деца са все още малки, Пфайфър си взема отпуск от актьорството и се посвещава на тяхното отглеждане.



В интервю от 2007 година актрисата споделя какви са мечтите й, свързани с децата: "Искам те да бъдат борци; искам да оцеляват; искам да имат нещо, в което вярват, и да останат верни на себе си. Бабa ми отгледа пет деца сама по време на Голямата депресия... Тя беше истински оцелял човек, това са моите корени. Така искам да бъдат и децата ми.“, пише Ladyzone