Холивуд в шок: Обичан актьор сподели, че мисли постоянно за смъртта 

© Tой е от онези мъже, които остаряват като катедрали. Или пък просто се променят и стават по-дълбоки в съзнанието и разсъжденията си. А бръчиците и белите коси само подчертават този чар. Оказва се, че за Киану Рийвс няма творческа сфера, в която да не е добър. Брилянтен актьор, музикант. В алтернативна рок група, човек, с голямо сърце, който често дарява хонорарите си за каузи, и не на последно място - талантлив писател.



Първият му роман, който излиза от печат, носи името The Book of Elsewhere. Пише го заедно с английския фентъзи писател Чайна Миевил.



THE BOOK OT ELSEWHERE - ВЕЛИКИТЕ МИСТЕРИИ НА ЖИВОТА



Докато е на бюрото си, мисли върху теми като - откъде идват хората, силата на любовта и, разбира се, смъртта - логичната част от живота. На 59 г., успешен и известен, Киану не се притеснява от дълбоки размисли по тази тема, защото само в осъзнатост можем да приемем тези естествени процеси без страх. В книгата му се разказва за безсмъртен воин, който иска да може да умре.



Може би обсъждам проблемите на бащата и проблемите на майката. Може би мисля за смъртта.



Oчевидно никоя тема не му се струва твърде сложна, за да не мисли върху нея. През 2021 г. той публикува своята комиксова поредица "BRZRKR". Новата му книга в продължение в друг формат. Очаква се да последва мини сериал за Нетфлик, с участието на Рийвс. Това предаде "ladyzone".



Главният герой в комиксите на Рийвс носи името B. В илюстрациите той е изборазен като човек с дълга тъмна коса и физически прилики с холивудския актьор е безспорна. B e на 80 000 години. Той е полусмъртен и полубог. Обречен е с т. нар. "проклятие на насилието".