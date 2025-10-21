ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хладилник скара ерген и ергенка
"Тоя Радо тръгна нещо срещу мене! Изключително много си се объркал, внимавай с тона!", избухна Габи.
"Това момче май трябва да види Габи от Ергенът 2! Тоя пък се разпорежда! Ти дойде вчера бе, ало?! Ти си тука от вчера бе, палячо, я се осъзнай!".
Скандалът започнал от пореден битовизъм, но бързо прераснал в лична нападка.
"Нещо напряга ли те, че ровим в хладилника?", попита тя новия в предаването Радо.
"Направо си го взимай с колелата и си го карай целия у вас! Ако може да го изядеш целия, браво!", заяде се той.
Ана-Шермин бе единствената, която направи коментар: "Всичко ваше е и наше".
