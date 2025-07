© виж галерията W.A.S.P. бе вторият хедлайнер на фестивала, който се провежда от 11 до 13 юли 2025 г. на Midalidare Estate, село Могилово, община Чирпан.



За легендарната метъл банда от САЩ това бе девета поява в България. Концертът им снощи събра минимум 11 000 души.



За съжаление хиляди от тях не успяха пълноценно да се насладят на своите любимци, защото страничните екрани не работеха по време на тяхното шоу. От организаторите на фестивала твърдят, че това изискване им е било наложено от самата група буквално минути преди да излязат на сцената.



Фенове твърдят в социалните мрежи, че причината е била, че групата е пяла на плейбек.



Концертът им се възприе като неуважение към публиката - вместо мащабна продукция, достойна за хедлайнери, те предложиха бедна визия с "два чаршафа и без видеостени", което направи преживяването почти невъзможно за хората в задните редове.



Публиката очакваше живо шоу, енергия и уважение, но вместо това получи усещане, че групата просто "отбива номера“. Фронтменът Блеки Лоулес изглеждаше дистанциран, а цялостната визия приличаше повече на клубно участие, отколкото на водещо изпълнение на престижен фестивал. Някои фенове дори напуснаха концерта след третата песен, разочаровани от липсата на емоция, синхрон и звук.



За мнозина, които следват групата още от детство, преживяването беше болезнено – не само защото любимата им група не оправда очакванията, но и защото се почувстваха игнорирани и измамени. Имаше усещане, че W.A.S.P. дори не искат да бъдат виждани, а черните видеостени и липсата на комуникация с публиката засилиха това впечатление. Хората очакваха много повече и се надяват организаторите да вземат под внимание недоволството и да потърсят начин да компенсират феновете.



W.A.S.P. действително използват плейбек и допълнително "подсилване“ на вокалите като част от звуковия си образ на много свои концерти. това е признато от Лоулес лично. Причината е, че по този начин искат да звучи максимално професионално, близо до записания материал.



Ето и всички песни, които W.A.S.P. изпълниха на Могилово.



1. I Wanna Be Somebody



2.L.O.V.E. Machine



3. The Flame



4. B.A.D.



5.School Daze



6.Hellion



7.Sleeping (in the Fire)



8.On Your Knees



9.T.ormentor



10.The Torture Never Stops



11.Inside the Electric Circus / I Don't Need No Doctor / Scream Until You Like It



12.The Real Me / Forever Free / The Headless Children



13.Wild Child



14. Blind in Texas