Хидратация чрез храна: Какво да ядем за здрава и сияйна кожа
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 18:44
©
Само хидратиращите кремове не могат да осигурят на кожата ви необходимата хидратация. Храните, богати на електролити, антиоксиданти, минерали, добри мазнини и съдържание на вода, са от съществено значение за здрава, подхранена и сияйна кожа.

Плодове, богати на вода

Плодовете с високо съдържание на вода (90–96%) не само хидратират, но и осигуряват основни хранителни вещества.

Диня и краставица: Отлични източници на хидратация. Динята съдържа и ликопен, мощен антиоксидант, който защитава кожата.

Портокали и пъпеши: Богати на витамин C, който подпомага производството на колаген и възстановяването на кожата.

Добри мазнини и антиоксиданти

Здравословните мазнини укрепват кожната бариера и задържат влагата.

Авокадо, орехи, бадеми и семена от чиа: Богати на омега мастни киселини и антиоксиданти, които помагат на кожата да задържи хидратацията и да се бори с увреждането от свободните радикали.

Храни, повишаващи производството на колаген

Колагенът е жизненоважен за поддържане на еластичността и задържане на вода в кожата.

Яйца, риба и костен бульон: Естествени източници на колаген, които насърчават стегната, хидратирана и сияйна кожа.

Храни, богати на минерали

Минералите подпомагат хидратацията и здравето на кожата чрез балансиране на електролитите.

Магнезий, цинк и калий могат да бъдат намерени в:

Банани

Спанак

Сладки картофи

Храни, които трябва да се избягват

Точно както някои храни подхранват кожата, други могат да я дехидратират и увредят.

Прекомерна консумация на млечни продукти и рафинирана захар: Те предизвикват гликация, процес, който уврежда колагена и прави кожата да изглежда матова и дехидратирана.

Червено месо

Алкохол и сладки напитки (като кола и пакетирани сокове): Причиняват възпаление и лишават кожата от влага, пише News18.

Обобщено:

За здрава, хидратирана и сияйна кожа трябва да включите в диетата си комбинация от богати на вода плодове, здравословни мазнини, антиоксиданти, богати на колаген храни и основни минерали. В същото време ограничете храни с високо съдържание на захар, нездравословни мазнини и изкуствени добавки, които могат да изсушат и разпалят кожата ви.






