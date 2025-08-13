Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Хибридните коли са по-лесно запалими?
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:25Коментари (0)46
©
Експерт по смекчаване на риска при транспорт обясни в интервю за Autoblog защо хибридите могат да представляват по-големи рискове от пожар, за които хората не са се замисляли. Уилям С. Лърнър , консултант по безопасност на литиево-йонните батерии и водородните технологии в транспорта, призна, че тъй като хибридните батерии са по-малки, те представляват по-нисък риск от пожар, защото състоянието на зареждане е от значение. Въпреки това Лърнър изясни ключова разлика между меките хибриди и техните аналози – plug-in електрически превозни средства (PHEV).

"След като се качите в plug-in хибрид, това, което правите, е да добавяте електрически ток от зарядното устройство към превозното средство. Има приблизително 20-30% вероятност нещо да се случи, когато превозното средство е включено в контакта, било то в зарядното устройство или отстрани на превозното средство. Когато започнете да зареждате превозните средства, хората не спазват правилото за зареждане до 80% и проблемът тогава става, че батериите амортизират активите. Точно както вашият мобилен телефон, той ще издържи 600-2000 цикъла, но след това започва да се разгражда, а когато започне да се разгражда, средната тенденция е да се допълни още, за да се поддържа на 100%“, каза Лърнър. С други думи, PHEV-овете представляват по-висок риск от пожари от меките хибриди, тъй като те редовно се включват и зареждат, което води до по-голям електрически ток, протичащ през батерията, което води до по-голяма вероятност от повреди при зареждане. Освен това, шофьорите често не зареждат според препоръките на производителите от 80%, а стареещите батерии, заредени до 100%, имат по-голям шанс да изпитат термични проблеми.

Лернър обясни и възможните опасности, свързани с меките хибриди, използвайки BMW X5 2025 като пример. Експертът по безопасност на транспорта отбеляза, че ограниченията в пространството са довели до това BMW да постави батерията на мекия хибрид на X5 2025 паралелно с двигателя, и че моделът има и резервоар за гориво с HDPE пластмаса, която се топи при 348 градуса по Фаренхайт.

"Това, с което се сблъсквате в 2025 BMW X5 mild hybrid, е екип за първа помощ, който влиза и си мисли "добре, това е пожар от бензин и това е моята тактика“, но ако тази 48-волтова батерия се запали, тя може да изстреля клетките си на 65 фута и седем инча.“ Той добави, че ако батерията се запали, това ще доведе до топене на резервоара за гориво и сега имате пожар от бензин плюс пожар от батерия. "Като смесвате двете горива, вие удвоявате проблема.“ Все пак Лърнър поясни, че някои автомобилни производители, като Audi , имат конфигурации за мек хибрид, които са по-малко проблематични, и основният момент е, че екипите за първа помощ трябва да знаят, че когато има активна литиево-йонна батерия, те могат да се борят с множество видове пожари.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
14:42 / 11.08.2025
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
11:21 / 12.08.2025
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
16:47 / 11.08.2025
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
12:56 / 12.08.2025
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
15:40 / 11.08.2025
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
15:30 / 11.08.2025
Актуални теми
Масови протести срещу цените на горивата
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
АПИ раздаде бонуси за над 2 млн. лв.
Пожари в Благоевградско
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: