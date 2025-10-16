Хибридните електрически превозни средства отделят до пет пъти повече въглероден диоксид, сочат данните

© Хибридните електрически превозни средства (PHEV) отделят до пет пъти повече въглероден диоксид, отколкото показват официалните данни, сочи нов анализ на неправителствената организация "Транспорт и околна среда", предава The Guardian.



Автомобилите, които съчетават електрически батерии и двигатели с вътрешно горене, често са представяни от европейските производители като "зелени", но реалността е различна. Новите данни показват, че тези превозни средства отделят само с 19% по-малко CO2 от бензиновите и дизеловите коли, въпреки че лабораторните тестове твърдят, че замърсяват с до 75% по-малко.



Изследването се оповава на данните от бордовите уреди за гориво на 800 000 хибрида, регистрирани в Европа между 2021 и 2023 г. През 2023 г. реалните емисии на CO2 са били 4,9 пъти по-високи от официалните резултати от тестовете - увеличение спрямо 3,5 пъти през 2021 г. "Реалните емисии растат, докато официалните стойности падат - това е опасна тенденция", коментира София Навас Голке, съавтор на доклада.



"PHEV автомобилите замърсяват почти колкото бензиновите", добави тя.



Основната причина за разминаването е надценяването на т.нар. "коефициент на полезност" - делът на изминатите километри в изцяло електрически режим. Докато производителите залагат на 84% електрическо използване, реалните данни показват едва 27%. Дори когато хибридите се движат в електрически режим, те често използват двигателя с вътрешно горене .



Причината е, че електрическите мотори често не са достатъчно мощни, за да осигурят изцяло самостоятелно задвижване. Европейската комисия вече обяви план за ревизия на коефициента, за да се намали разликата, но според анализаторите тя няма да бъде напълно заличена.



Изследването се появява на фона на засиления натиск от автомобилната индустрия върху ЕС за смекчаването на целите за емисиите. Забраната за продажбата на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 г. е обект на остри спорове, особено от държави с мощна автомобилна индустрия като Германия.



"Не трябва да има рязка забрана", заяви германският канцлер Фридрих Мерц след среща с представители на автоиндустрията, като обеща да положи усилия за промяна. Някои германски политици дори предложиха plug-in хибридите като възможен компромис в законодателството.



Според доклада, подценяването на реалните емисии е позволило на четири големи автомобилни групи да избегнат санкции на стойност над 5 милиарда евро между 2021 и 2023 г. Освен това шофьорите на PHEV харчат средно с 500 евро повече годишно за гориво и поддръжка, отколкото показват тестовете.



"Смелите твърдения на производителите за plug-in хибридите са очевидно подвеждащи", казва Колин Уокър, транспортен анализатор. "Потребителите вярват, че помагат на околната среда и пестят пари, но реалността е, че тези коли са само леко по-добри от обикновените бензинови и дизелови."